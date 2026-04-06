李貞秀狂爆是民眾黨罪人 高虹安：並非事實

中國配偶李貞秀狂爆新竹市長高虹安各種內幕，高虹安透過幕僚回應並非事實。（資料照）

民眾黨中國配偶李貞秀近期狂爆料黨內各種內幕，從先前直播爆料「光新竹市長高虹安就拿了柯文哲700萬」，近期又爆出早在2022年就想選竹北市長，但當時的不分區立委高虹安反對，更爆出與黨內人士的對話稱「高虹安是民眾黨的罪人」，各種爆料情節，宛如核彈級爆破手般。對李貞秀的爆料，高虹安回應稱對於沒有事實基礎的指控，相關說法並非事實。新竹市有許多市政正在進行，會把時間與心力，專注在真正重要的事情上。

李貞秀對民眾黨內的各種爆料除引發黨內茶壺風暴外，外傳民眾黨內中評會將在清明連假後就對李貞秀的各種行為做出開鍘動作，這也讓李貞秀用盡全力拼命爆料，且爆料對象更指向立委任內涉貪助理費一審判7年4個月，二審改判偽造文書罪的新竹市長高虹安。除直播爆料「光新竹市長高虹安就拿了柯文哲700萬」，迫使高虹安要錄製影片澄清根本沒拿這筆錢外，近期也傳出李貞秀就是高虹安助理費案的內部檢舉人之一，而李貞秀早在2022年就以中國配偶身份積極參與民眾黨內事務，甚至傳出她原本想選竹北市長，但因高虹安反對無法選。

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高虹安雖退出民眾黨，但仍參與民眾黨內各項事務，就連上週329柯文哲宣判後上凱道，高虹安也與新竹黨部人士北上聲援，近期柯文哲到新竹，高虹安也都全程掌握，都可看出高虹安雖退出民眾黨，實際上仍對民眾黨務多所著墨與掌控。

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