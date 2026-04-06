鄭麗文赴中前喊「躺平」 周軒揭背後盤算：亂簽最重可關5年

中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文預計於7日赴中會晤中國國家主席習近平，藍營於5日發布AI宣傳影片，主張「有和平才能躺平」是國民黨不容退讓的堅持。政治工作者周軒對此示警，國民黨選在蔣中正逝世紀念日發布此訊息，本質上是向北京宣告放棄「反共」主張，企圖以「兩岸和平框架」取代國防嚇阻，恐讓台灣淪為中美談判桌上的籌碼。

周軒今（6）日在臉書發文指出，4月5日對國民黨而言具有「先總統蔣公逝世紀念日」、「民族掃墓節」的特殊意義，藍營選在此時拋出「和平才能躺平」的影片，等同宣布反共意識隨蔣中正步入墳墓。本質上是在告訴習近平，國民黨已經不信蔣中正那套了，「反共」已經隨著他過世帶進墳墓裡，現在要的是「和平」。

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周軒分析，鄭麗文除了於3月24日的工商建研會活動上表示「國民黨將發揮積極的關鍵作用，向國際證明兩岸和平的可行性，只要建立在制度化的和平框架與互信基礎上，北京也會釋出相對應的善意。」3月3日也投書國際期刊「外交事務」表示：「台灣的民主制度與人權價值不可妥協，但維持和平不能僅依賴軍事嚇阻，更需要理性、可持續的兩岸機制。」

周軒分析，這兩段合起來，敘事上就變成：「台灣跟中國間只要建立『制度化』的『和平框架』，台灣不需要全靠提升國防，也可以達成兩岸和平」。換句話說，國民黨認為他跟中國弄出一套「制度化」的「和平框架」後，軍購特別預算也不用了，因為兩岸就和平了。國民黨所謂的「和平，才能躺平」，真正包藏的企圖昭然若揭。其實國民黨真正的意思是，台灣只要能「躺平」，兩岸就能「和平」。

周軒強調，這樣的結果也是習近平要的，因為下個月他跟川普見面的時候，在這個月跟國民黨弄出一套「和平框架」的成果，就可以放上談判桌了。國民黨不僅把自己兌換成賭場的籌碼放在習近平口袋裡，還想凹台灣人跟他一起「躺平」，一起當習近平的籌碼，「有夠壞，簡直壞透了！」

此外，周軒特別提醒，根據《兩岸人民關係條例》第5-1條規定：「臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，除依本條例規定，經行政院大陸委員會或各該主管機關授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構）簽署涉及臺灣地區公權力或政治議題之協議。」違者最高可處五年有期徒刑。他呼籲鄭麗文這次去中國應三思而後行，「如果要妳簽字的時候，記得看清楚內容是什麼。」

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