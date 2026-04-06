痛批習近平、鄭麗文見面「各取所需」 時力揭鄭習會背後盤算

時代力量副秘書長劉品辰今（6日）代表出席記者會，偕多個政黨、民團共同譴責將赴中的國民黨主席鄭麗文。（記者陳治程攝）

國民黨主席鄭麗文明將赴中參訪、並將會晤中國國家主席習近平，外界質疑此次參訪不只由中共一手主導，更質疑鄭可能藉此與習靠攏、加強「統一」論述。對此，時代力量副秘書長劉品辰直言，習、鄭會面就是「各取所需」，以此制衡美國總統川普、國民黨內部、無視選舉，執意成為中共統戰樣板，要台灣人看清「鄭習會」的背後盤算。

台灣基進、時代力量等政黨及民團今（6）日共同舉行記者會，嚴正譴責明日赴中參與「鄭習會」的國民黨主席鄭麗文。期間，時代力量副秘書長劉品辰表示，鄭在行前記者會上直言美國及全世界都奉行「一中政策」，他痛批，鄭刻意混淆國際的「一中政策」和中國的「一中原則」，試圖將台灣放入中國內政框架，藉此阻撓國際社會介入，為她的鄭習會鋪路。

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劉品辰反諷，當年以台獨主張出線的鄭麗文，如今淪落到配合中共演出統戰大戲，直言習近平不會因為鄭來就釋出善意，更不會放下他對台灣的侵略、統一意圖；劉進一步指出，習近平要的「就是一個宣傳的樣板」，一個能與他站在一起高喊「九二共識」、「反對台獨」的人，進而在《新華社》、《央視》等官媒宣傳下，向世界傳達台灣自我放棄、放棄主權，選擇迎合中共統戰。

劉補充，對鄭麗文而言，見習近平能助他主導黨內派系，而習近平也能藉鄭在下（5）月川習會中，動搖美國總統川普防衛台灣立場的「籌碼」，也就是習的心頭大患「軍購案」。他強調，這樣的政治盤算，坐實了前國民黨立委、現任美國智庫研究員許毓仁所說，「軍購案拖得越久，台灣對國際社會傳遞的訊息就越模糊」，對台灣的傷害非常負面。

劉品辰進一步反諷，國民黨日前推出文宣稱「唯有和平，大家才能躺平」，笑稱藍營徹底搞錯躺平字義，除痛批鄭麗文不顧年底九合一選舉也要參加鄭習會，更點名在國民黨在立法院擺爛不審預算、阻擋國防，才是真正在躺平、同時傷害台灣，呼籲大眾看清楚「鄭習會」背後真正的陰謀和政治利益。

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