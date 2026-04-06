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    首頁 > 政治

    網傳已有「競選團隊」 吳容輝否認將參選嘉義縣長

    2026/04/06 15:11 記者林宜樟／嘉義報導
    中選會代理主委吳容輝。（資料照，記者田裕華攝）

    中選會代理主委吳容輝。（資料照，記者田裕華攝）

    2026年底嘉義縣長選舉，國民黨、台灣民眾黨等在野勢力尚未推出人選，昨網路社群有訊息傳出，指曾任嘉義縣副縣長的中選會代理主委吳容輝，競選團隊宣布他將競選嘉義縣長，對此訊息，吳容輝今天受訪回應「我都還在中選會代理，更沒說要選，哪有甚麼競選團隊？」，否認有此事。

    年底嘉義縣長選舉民進黨已推派立委蔡易餘參選，在野勢力無論是國民黨還是民眾黨，都還未傳出有意參選者；國民黨主席鄭麗文2月底到訪嘉義縣時曾說，她一直在思考嘉義縣要如何突破，如何成長，中央黨部努力協調徵詢各方意見，希望為嘉義縣長找到最佳的候選人，有決心打贏這次選戰。

    國民黨組織發展委員會主委李哲華當時受訪說，嘉義縣是艱困選區，希望以在野大聯盟方式共推一位能勝選的人選，人選不一定要是國民黨籍，只要能讓嘉義縣政黨輪替，換人做看看，因此現在正跟在野人士密切聯繫溝通，人選已有腹案，配合相關人選既定節奏，預計3月底出爐。

    外傳吳容輝是在野勢力主推人選，他今年農曆春節前曾寄發賀年卡拜年，細數曾任李雅景、陳明文、張花冠、翁章梁4位嘉義縣長的副縣長、台灣菸酒公司董事長、台鹽公司董事長、內政部政務次長及現職中選會代理主委等經歷，賀卡並寫上「只要實實在在去做、一樣一樣的把事情做出來，我們相信嘉義就一定會改變」文字。

    而3月底已過，今天已是4月6日，昨網路社群傳出訊息「吳容輝競選團隊，經審慎評估，正式宣布競選2026年嘉義縣長之選舉，敬請各位親友穩定軍心並積極擴展。」對此訊息內容，記者詢問吳容輝看法，他回應「我都還在中選會代理，更沒說要選，哪有甚麼競選團隊？」，否認此事。

    網路社群傳出吳容輝競選團隊宣布競選嘉義縣長。（擷取網路社群訊息）

    網路社群傳出吳容輝競選團隊宣布競選嘉義縣長。（擷取網路社群訊息）

    吳容輝在今年的拜年賀卡上細數經歷。（記者林宜樟攝）

    吳容輝在今年的拜年賀卡上細數經歷。（記者林宜樟攝）

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