兩岸條例有國安漏洞？陸委會：可對中國人再次收容

陸委會強調，在兩岸條例修正前，中國人士經主管機關實施替代收容期間，如有發生違反收容替代規定者，主管機關移民署仍可在法定授權範圍內實施再次收容，並非完全無法處置。（資料照）

因兩岸關係特殊，移民署採兩套收容制度：外國人適用「入出國及移民法」，中國人士適用兩岸人民關係條例。前者3年前修法後，外國人在替代收容期間若違規或失聯，可再予收容；有官員指出，兩岸條例沒類似罰則，導致中國人在收容替代處分期間，就算違規、失聯，移民署除「告誡」外，無其他處置方式，衍生相關國安漏洞；陸委會回應，主管機關移民署仍可在法定授權範圍內實施再次收容，並非完全無法處置。

依「入出國及移民法」規定，外國人及港澳人士的收容程序分為「暫予收容」、「續予收容」及「延長收容」，各階段期間分別為15日、45日及40日，最長合計不得超過100日。依兩岸人民關係條例規定，中國人士在前三階段的收容規定與外國人相同，但移民署得再向法院聲請一次延長收容50日，因此其收容期間上限為150日。

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一名官員指出，移民署過去發現有不少外國人在收容替代處分期間有違規情形，因此3年前推動「入出國及移民法」修法，新法在前年3月上路後，外國人在收容替代處分期間如果違反相關規定，可再次收容，而且收容期間重新計算，具有相當的約束力。

不過，兩岸條例卻沒同步修法，導致中國人在收容替代處分期間，如果違規打工、失聯、沒定期向專勤隊報到，或是不居住在指定場所，移民署礙於法令不完備，無法將他們再次收容，等於失去執法武器、拿他們沒轍，這個窘況急需兩岸條例修法才能補上漏洞。

對此，陸委會表示，陸委會表示，有關境外人士在依法強制出境前的收容階段，政府的政策一向採平等原則方向立法。「入出國及移民法」於2023年6月修正後，陸委會原已配合擬定兩岸條例修正草案，惟因主管機關又規劃於短期內再次修正移民法，為避免兩岸條例於短時間內頻繁修正，政府爰暫緩審查兩岸條例修正案，並待移民法本次完成修法後一併修正。

陸委會強調，在兩岸條例修正前，中國人士經主管機關實施替代收容期間，如有發生違反收容替代規定者，主管機關移民署仍可在法定授權範圍內實施再次收容，並非完全無法處置。

陸委會指出，政府後續將儘速依序完成移民法與兩岸條例的修正，祈使所有境外人士收容法制一致，減輕執行困擾。

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