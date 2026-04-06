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    首頁 > 政治

    國民黨推「和平才能躺平」影片 林秉宥：未戰先降是低等生物邏輯

    2026/04/06 15:01 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨在「鄭習會」前發布AI影片新文宣，強調「有和平才能躺平，和平最大」；民進黨新北市議員林秉宥表示，未戰先降是低等生物求存的邏輯，可以理解，但就別推廣了。（資料照）

    國民黨在「鄭習會」前發布AI影片新文宣，強調「有和平才能躺平，和平最大」；民進黨新北市議員林秉宥表示，未戰先降是低等生物求存的邏輯，可以理解，但就別推廣了。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，明天起至12日將率團訪中，國民黨在「鄭習會」前，發布AI影片新文宣，展示各種「躺平」時刻，強調「有和平才能躺平，和平最大」；民進黨新北市議員林秉宥表示，國民黨把「躺平」當成訴求，第一時間覺得不妥，第二時間就覺得頗為「老實」。他解釋，只要兩岸和平統一了，台灣的年輕人很快就會遭遇到跟中國年輕人一樣的處境，怎麼努力也沒用，他說「未戰先降是低等生物求存的邏輯，可以理解，但就別推廣了」。

    林秉宥今（6）日在臉書發文表示，所謂的躺平，並不是真正意義上舒服的躺平，而是基於對現實的無奈，努力工作也得不到對應的回報，所以選擇最低生存條件的生活方式，當然也必須減少心力的支出，解答就是「躺平」。

    他解釋，靠著家裡的接濟，或是幾天一次的零工，其他時間用著這些極為微薄的金錢，過著極簡生活的日子，這種生活型態反映的是中國社會經濟的急速萎縮：無法公布的失業率數字、屢創新低的薪資數字、日益嚴苛的就業條件……無論從哪個角度來看，都不具備正面的意義。躺平，代表的是年輕人的「提早死亡」。

    林秉宥說，鄭麗文代表的國民黨講「和平」，具體的條件就是兩岸的和平統一。而台灣現在的經濟發展狀況，當然跟中國的現況是天差地遠，「雖然不是人人有股票，但是連學生都可以有錢去日本玩，這在我當學生時期是難以想像的」。

    他指出，所以，國民黨講的「和平就可以躺平」完全是正確的，因為只要兩岸和平統一了，台灣的年輕人很快就會遭遇到跟中國年輕人一樣的處境：那種怎麼努力也沒用，家裡有點本事的靠家裡接濟，家裡條件不好的，能打零工的已經是天之驕子，不能打零工的，找朋友借到500塊錢，也夠再躺個幾天了。

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