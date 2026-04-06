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    首頁 > 政治

    中共去年處分98.3萬名黨政官員 創習近平任內新高

    2026/04/06 14:53 記者黃靖媗／台北報導
    中國擴大對官員打貪肅紀，去年共計處分98.3萬名黨政官員，創習近平任內新高。（美聯社資料照）

    中國擴大對官員打貪肅紀，去年共計處分98.3萬名黨政官員，創習近平任內新高。（美聯社資料照）

    中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立年初遭調查落馬。國安局最新報告統計指出，中國擴大對官員打貪肅紀，去年共計處分98.3萬名黨政官員，創習近平任內新高，其中劉倉理等8名中國兩院院士遭除名，不排除與中共出售委內瑞拉等國軍事裝備，在實際戰事中效能不佳有關。

    立法院8日將邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

    國安局最新書面業務報告指出，中國在政治上擴大對官員打貪肅紀，去年計處分98.3萬名黨政官員，創習近平任內新高。

    國安局說明，中共今年以來持續查處政治局委員兼軍委副主席張又俠、軍委聯參參謀長劉振立等2名上將、政治局委員馬興瑞，以及重慶市長胡衡華等17名「中管幹部」；另外，中國前工程物理研究院院長劉倉理等8名中國兩院（「中國科學院」、「中國工程院」）院士遭除名，不排除與中共出售委內瑞拉等國軍事裝備，在實際戰事中效能不佳有關。

    中國經濟方面，國安局指出，去年中共經濟增速逐季下滑，尤其消費疲弱且投資負成長，中共今年「兩會」調降經濟成長目標為4.5％至5％，保守看待經濟前景，並將擴大內需列為首要工作。

    國安局進一步分析，美國對中共仍加徵約30％關稅；中共戰略夥伴委內瑞拉、伊朗，相繼遭受美國武力打擊，影響中共能源供應安全及「一帶一路」佈局，美、中已推遲領導人會面，雙方地緣競爭關係未見緩減，經貿談判角力亦無退讓跡象，未來舉行「川習會」，具體成果恐受侷限。

    國安局說明，對於中共內、外面臨經濟不振、地緣政治競爭等壓力，治理風險升高，但仍不斷對我操作軍事威懾、灰色地帶襲擾等複合式威脅，以及在國際擴大對我「去主權化」作為，國安局將靈活調整對中共情報佈蒐作為，即時掌蒐中共情勢變化，以及對台威脅預警情資。

    國安局指出，另針對海上灰色地帶襲擾，國安局將藉由跨部會聯繫機制及國際交流， 分享「海域感知」（ Maritime Domain Awareness，MDA）技術與經驗，完善共同作業圖像及預警應處能力。

    國安局說明，中共今年以來持續查處政治局委員兼軍委副主席張又俠、軍委聯參參謀長劉振立等2名上將、政治局委員馬興瑞，以及重慶市長胡衡華等17名「中管幹部」。（國安局提供）

    國安局說明，中共今年以來持續查處政治局委員兼軍委副主席張又俠、軍委聯參參謀長劉振立等2名上將、政治局委員馬興瑞，以及重慶市長胡衡華等17名「中管幹部」。（國安局提供）

    國安局指出，去年中共經濟增速逐季下滑，尤其消費疲弱且投資負成長，中共今年「兩會」調降經濟成長目標為4.5％至5％。（國安局提供）

    國安局指出，去年中共經濟增速逐季下滑，尤其消費疲弱且投資負成長，中共今年「兩會」調降經濟成長目標為4.5％至5％。（國安局提供）

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