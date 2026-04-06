何孟樺：鄭麗文向台賣「一中」狗肉 蔣幫掛「對等尊嚴」羊頭

台北市議員何孟樺表示，蔣萬安之所以必須一再複誦「對等、尊嚴、善意、互惠」4句箴言，正是為了掩飾雙城論壇早已無法達成這4個原則。（資料照）

國民黨主席鄭麗文明（7日）將訪中，台北市長蔣萬安受訪時一再強調，兩岸交流需維持「對等、尊嚴、善意與互惠」4大原則。台北市議員何孟樺表示，蔣萬安之所以必須一再複誦「對等、尊嚴、善意、互惠」4句箴言的原因，正是為了掩飾雙城論壇早已無法達成這4個原則。她直言，4句箴言已經不是個人立場的表達，而是成為鄭麗文出賣台灣的遮羞布，「鄭麗文要向台灣賣一中的狗肉，蔣萬安卻幫她掛上『對等尊嚴』的羊頭，欺騙民眾。」

何孟樺說，蔣萬安的曾祖父蔣介石欣賞王陽明的知行合一，但蔣萬安的作風從來都是說一套做一套。眾所周知，他為了前往中國，早已經放棄自己提出的雙城論壇3原則。這其中早已經沒有對等、尊嚴可言，中國也沒有因為雙城論壇而給予台灣善意。

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何孟樺表示，雙城論壇的不對等尚且在城市與城市之間，但鄭習會的不對等卻明顯展現在國家主權議題上。鄭麗文為了取得鄭習會門票，不只重用連馬政府都認定對中國洩漏機密，2度因國安案件被起訴的張顯耀，更發動全黨阻擾台灣軍購預算，還公開表示「台灣人民應接受自己是中國人」，最近一波宣傳，更高唱「躺平」，顯然意圖是瓦解台灣社會的主權意識、國防能力。

何孟樺更提到，6年前習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念談話中，明確表示「一個中國」是中方面對兩岸關係的唯一準則，中方只願意跟堅持一個中國的政黨、團體談。而不只鄭麗文高度唱和這個準則，先前傅崐萁帶去中國的16位立委，也是認同這個準則，出賣台灣主權的。王鴻薇迄今不敢討論這件事的原因，就是蔣萬安必須一面強調4句箴言，一面攻擊抗中保台的原因。因為如果不這樣轉移焦點、虛晃一招，蔣萬安對國民黨賣台的默許縱容，就會成為問題焦點。

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