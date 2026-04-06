國安局：中共對我「壓拉」兩手策略 鎖定AI半導體人才挖角、科技竊密

國安局長蔡明彥。（資料照）

國安局最新業務報告指出，中共加強對我國「壓拉」兩手策略，除國際打壓、以「懲獨」措施跨境鎮壓之外，也試圖藉推動設立「台灣光復紀念日」渲染「台灣回歸」，混淆國際視聽，更側重拉攏我國AI、半導體等高科技產業赴中設廠，謀劃取得我國先進製程晶片等關鍵核心技術與產品，突破國際科技圍堵。

立法院8日將邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

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國安局說明，在國際打壓方面，中共援引「申根邊境法典」等規範，施壓歐洲國家禁止我官員入境，後續更要求立陶宛更改我駐處名稱，中國外長王毅1月赴非洲訪問時，更策動索馬利亞、衣索比亞、賴索托等親中國家，附和扭曲聯大第2758號決議，形塑「國際一中」。

對台統戰交流方面，國安局說明，中共延續去年紀念二戰敘事，在今年「兩會」加大推動宣傳設立「台灣光復紀念日」，意圖渲染「台灣回歸」，混淆國際視聽，同時採取「區隔化」統戰策略，透過舉辦論壇、參訪等交流活動，拉攏我各界人士赴中，藉機宣傳對台政策及「促融促統」。

在跨境鎮壓方面，國安局表示，中共近年為凸顯「打擊台獨」，推出系列「懲獨」措施，並揚言可域外執法，謀藉跨境鎮壓舉措，在台製造恐慌與對立，形塑對台「治理」假象，削弱我國主權地位。相關操作手法包括，設立舉報機制，立案懸賞、通緝我國人，利用協力者散布武統爭議訊息製造恐慌，以及派員來台滋擾，進行「落地威脅」。

去年至今年3月共58人被以共諜案起訴 現退役軍人佔55％

滲透竊密方面，國安局說明，中共為刺蒐我國防及政府機敏資訊，以投資、經商或金酬等利益，引誘我退役人員接觸現役軍人；另以網路平台為媒介，利誘尋求借貸的現、退役軍人，以遂行交付機敏資料換取資金，以及拍攝效忠中共影片、錄音檔或誓約書等任務。我國去年至今年3月，起訴共諜案人數計58人，其中現、退役軍人計32人，占比約55％。

此外，國安局也指出，中共依「十五五」規劃，側重拉攏我國AI、半導體、精密機械等高科技產業赴（留）中設廠，並持續透過迂迴管道，對我國進行人才挖角、科技竊密及收購管制貨品，謀取得我先進製程晶片等關鍵核心技術與產品，突破國際科技圍堵。

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