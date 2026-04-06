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    首頁 > 政治

    躺平影片引熱議 國民黨再推新影片強調「不要戰爭只要和平」

    2026/04/06 14:44 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，7日至12日將率團訪中，國民黨昨發布AI影片，展示各種「躺平」時刻，引發熱議。國民黨今日下午再發布新影片，強調「不要戰爭，只要和平」，喊話為了守護共同的家園，為了和平站出來。

    國民黨指出，走在台灣會發現「和平」這兩個字，早已滲透進我們的呼吸。從喧囂的和平東路，到靜謐的和平車站；從校園裡孩子無憂無慮的奔跑，到警察分局裡守護平安的堅毅目光。這不只是兩個字，是我們靈魂深處，是不容被奪走的唯一堅持。是百姓每一天、每一分平安的唯一依賴，更是無數家庭團聚的橋樑。

    國民黨表示，無論身在何方，大家其實都在追求同一種安穩。「不要戰爭，只要和平。」和平的失去可能只需一點輕率的挑釁，但和平的取得，代價卻往往難以想像。這份維持了這麼久的安定，是前人與現在的我們，「拼了命」也要守護住的唯一共識。

    國民黨強調，唯有守住和平，我們所愛的人、我們努力一輩子的家園，才有美好的可能。這一次，為了守護我們共同的家園，讓我們為了和平站出來。

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