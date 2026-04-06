鄭麗文明訪中！ 綠委：可問習近平中國獨裁如何讓青年只剩「躺平」

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文明（7）日將應中共領導人習近平邀請赴中國訪問，國民黨5日則發布AI影片以「躺平」為主提宣稱，和平才能躺平。對此，民進黨立委林月琴直言，鄭麗文如果有見到習近平主席，或許正好可以請益交流，中國的獨裁是怎麼讓中國青年世代，把「躺平」變成最無力的自嘲。

「躺平」不是輕鬆過日子的浪漫想像。林月琴說明，外媒《BBC》對中國青年「躺平」現象的報導指出，所謂躺平，是一些年輕人面對長工時、高壓競爭、職業倦怠、房價負擔與向上流動困難後，對未來失去效能感。

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林月琴補充，不是年輕人不想努力，而是當一個社會讓青年越來越不相信，努力能換來希望，最後只能被迫一項一項放棄愛情、婚姻、生育、購屋，甚至對未來的期待最後選擇從無窮無盡的拚搏中抽離。這不是理想生活，而是失望之後的自嘲。

「一個真正有前途的國家，絕對不是把躺平包裝成口號。」林月琴呼籲，既然鄭麗文要去見習近平，不妨順便問問他，一個政權，究竟做了什麼，才會讓青年從努力奮鬥，走到只剩「躺平」這種自嘲？

林月琴強調，台灣要的，不是讓青年躺平的政治。台灣要的和平政治，是讓青年以人權為基礎，有言論自由，說得出意見，能獨立自主參與國家的未來，不必活在外在威脅的恐懼裡。

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