蔣萬安對鄭習會冷處理 許淑華：蔣回應有講等於沒講

台北市議員許淑華指出，蔣萬安處理兩岸問題言行有落差。（取自台北市議員許淑華臉書）

鄭習會明（7）日登場，國民黨主席鄭麗文訪中消息公開後，台北市長蔣萬安表示，應該持續對話、降低衝突，且兩岸交流需秉持對等、尊嚴、善意與互惠四大原則。台北市議員許淑華說，形式上叫交流，實質缺乏對等，批蔣「只是會前講一講，給社會大眾假裝交代一下，有講等於沒講。」

許淑華認為，鄭習會還沒開始，希望蔣萬安從頭到尾都能維持他現在講的這個立場，大聲捍衛台灣主權。未來這幾天，如果中共有任何貶低台灣地位、漠視台灣民意的行為，蔣萬安就應該要站出來，清楚、積極地捍衛台灣的主權，捍衛台灣人民的意志。

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不過，她指出，蔣萬安處理兩岸問題過去言行有落差。2022年蔣競選台北市長時曾經承諾：「共機共艦不擾台，才辦雙城論壇。」可是到了去年底的雙城論壇，蔣才在上海談「台灣海峽不要有波濤呼嘯」，結果隔天一早，解放軍就宣布對台軍演。

許淑華直言，這就會讓大家質疑，他講的原則，到底有沒有被落實；身為首都市長，連對方的敵意都毫無察覺嗎？如果真是這樣，蔣萬安的政治敏感度真的很低。現在的關鍵不只是他講了什麼，而是當情勢發生變化時，他敢不敢真的守住這些原則。

她提到，如果行程、議題、媒體安排、政治框架都由北京主導，那再漂亮的字眼，也可能只是包裝。這也是外界質疑「鄭習會」像不像放大版雙城論壇的原因：形式上叫交流，實質上若缺乏對等，就容易落入統戰陷阱。

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