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    首頁 > 政治

    《陽光女子合唱團》領千萬補助卻配合統戰 律師︰依2法規可追回款項

    2026/04/06 14:30 記者楊心慧／台北報導
    電影《陽光女子合唱團》全台累積票房衝破7.4億元。（圖由壹壹喜喜提供）

    電影《陽光女子合唱團》全台累積票房衝破7.4億元。（圖由壹壹喜喜提供）

    創國內影史票房紀錄的電影《陽光女子合唱團》，將於4月4日在中國上映，但官方微博近日宣傳時，竟宣稱該片為「中國台灣地區」，由於該片領取文化部補助超過1800萬元，卻在海外宣傳時配合中國統戰話術矮化台灣，引起追討疑慮。律師陳君瑋表示，根據文化藝術獎助及促進條例、文化部表演藝術類補助作業要點，其實都可以追回補助款。

    《陽光女子合唱團》官方微博23日的貼文顯示，文中強調該片累計票房達7.4億台幣，打破塵封18年的紀錄，並冠以「中國台灣地區」華語片冠軍之名。這番話術迅速傳回台灣，引發「拿台灣錢卻矮化台灣」的爭議，甚至有不少網友聲稱後悔進戲院支持這部作品。

    陳君瑋指出，他雖一向認為「藝術歸藝術，政治歸政治」，但自從發生世紀血案事件後，台灣文化圈也正在被中共文化入侵，《世紀血案》中國資金想要改寫台灣民主歷史；《陽光女子合唱團》則是拿台灣資金成名後，自稱中國台灣，且狂吹捧中共。

    陳君瑋表示，《陽光女子合唱團》拿台灣文化部補助，反過來吹捧中國，台灣民眾感覺有滿滿被背叛的感覺，後續文化部可依法追回補助，有人說他們就算返還台灣補助，光中國市場也能回本，但這至少是台灣政府的立場，讓後續的文化工作者有基礎對抗中共霸權。

    陳君瑋說明，根據文化藝術獎助及促進條例第7條，文化藝術工作者及事業，有詐欺或其他不正當之方法獲得獎勵或補助，可追回補助款。文化部表演藝術類補助作業要點第2、11條，若申請人並非從事表演藝術推廣為目的團體，而變成宣傳統戰目的的團體，可追回補助。

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