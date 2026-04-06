竹市民進黨東區北區議員初選激烈 黨內大咖輪番助選

新竹市民進黨內包括東區及北區議員提名，因登記者超過提名人數需辦理初選，近期黨內大咖已輪番助選。（記者洪美秀攝）

新竹市區近日出現許多競選看板及競選人物掃街拜票及車掃場景，不少市民頻問不是年底才投票嗎？原來是民進黨正進行東區與北區議員提名初選，且4/7-4/8是東區初選市話全民調時段，北區是4/9-4/10市話全民調時段，參與初選的民進黨議員參選人各個卯足勁拚初選，不管是老將或現任或新人，都高喊「唯一支持」，也成為竹市街頭近期難得一見的議員初選熱鬧場面。

民進黨新竹市黨部日前進行黨員有意參選議員的登記作業，其中東區欲提名4席，但有現任議員鄭美娟、劉彥伶及劉崇顯爭取連任，及老將鄭宏輝回鍋及市議員曾資程交棒給兒子曾翰揚等5人參與登記，因此黨內需辦理初選。同樣北區議員部分欲提名3席，有現任楊玲宜爭取連任，及市議員劉康彥交棒給辦公室主任林士凱和立委柯建銘助理戴振博與黨內執評委曾國維登記，也需辦理初選。東區議員提名初選全民調確定4/7-4/8兩天舉行，北區議員提名初選全民調4/9-4/10舉行。

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隨著綠營黨內初選逼近，各議員參選人都卯足勁爭取曝光與認同，不管是空戰的網路影音推播，再到陸戰站路口及車掃和市場各景區掃街拜票，都高規格進行黨內君子之爭，甚至也請出黨內大咖站台掃街或影音請託，除邀請黨內立委像是林楚茵、王義川、吳思瑤、吳沛憶等人錄製「唯一支持」請託影片，就連竹北市長鄭朝方和各縣市議員也成為爭相邀請助選的對象，讓初選戰況激烈又熱鬧。

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