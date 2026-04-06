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    首頁 > 政治

    蔣萬安對鄭習會、兩岸議題立場模糊不定 林延鳳：捍衛主權不容模糊空間

    2026/04/06 14:13 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員林延鳳指出，台北市長蔣萬安若故意不表態，就等於他認同鄭麗文與中國的一中主張，而國家認同與捍衛主權不容許有模糊空間。（資料照）

    台北市議員林延鳳指出，台北市長蔣萬安若故意不表態，就等於他認同鄭麗文與中國的一中主張，而國家認同與捍衛主權不容許有模糊空間。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文明（7）日訪中，台北市議員林延鳳受訪指出，台北市長蔣萬安若故意不表態，就等於他認同鄭麗文與中國的一中主張，任何一位國民，無論是何種身分，對於國家認同與捍衛主權是不容許有模糊空間。她呼籲，蔣萬安應好好勸自家黨主席，不要放火也不要玩火，否則最後恐怕是玉石俱焚。

    林延鳳回顧，蔣萬安2022年選舉期間前往社子島參拜，曾公開在神明面前發誓，未來若有人敢欺負台灣，他絕對要用性命輸贏到底。然而這幾年中國對台灣的打壓與軍演威脅更甚以往，卻不見蔣萬安有捍衛台灣的勇氣。這次鄭麗文這次前往中國，包括班機、行程全部順從中方的安排，明顯自我矮化、任人擺佈，也不見蔣萬安出來捍衛台灣的對等尊嚴，雖然不意外，但仍然令人遺憾。

    林延鳳說，蔣萬安為了選票考量，面對兩岸議題一向模糊以對，企圖多方討好，但鄭麗文的出訪身份，搭配中方大喊「九二共識、同屬一中」的口號，很容易被中國操作成宣傳樣板，甚至在國際輿論上形塑她代表部分台灣民意，但事實上台灣多數民意是反對一中政策。她強調，蔣萬安若故意不表態，就等於他認同鄭麗文與中國的一中主張。

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