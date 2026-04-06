中共組「影子艦隊」破壞海纜 我政府網路3個月遭侵擾逾1.7億次

國安局指出，中共海調船及科研船，頻繁在台灣周邊進行水文調查、海底測繪等活動，不排除是在協助共軍從事重要海域戰場偵測及經營。（國安局提供）

中共對台襲擾不斷，國安局最新書面業務報告指出，今年第1季，共機對台侵擾逾420架次，並執行10次「聯合戰備警巡」，中共也組織「影子艦隊」支應戰訓，去年我國離島海纜計發生4次故障事件，其中3次疑由中共船舶導致；此外，我國政府網路服務網（GSN）在今年第1季，便遭侵擾約1億7328萬餘次，不排除是中共為了介入我年底選舉預做鋪陳。

立法院8日將邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

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國安局：第1季共機擾台逾420架次、執行10次聯合戰備警巡

國安局書面報告指出，今年第1季，共機對台侵擾逾420架次，並協同共艦執行10次「聯合戰備警巡」，期盼藉週期性演訓活動，檢驗對台作戰能力；中共海警船去年侵擾金門禁、限制水域巡航計44次，今年迄3月底已12次，期間刻意關閉「船舶自動識別系統」（AIS），測試我方監控及反應能力。

國安局指出，中共也組織「影子艦隊」支應戰訓，去年我國離島海纜計發生4次故障事件，其中3次疑似中共船舶導致；中共海調船及科研船，頻繁在台灣周邊進行水文調查、海底測繪等活動，不排除是在協助共軍從事重要海域戰場偵測及經營。

此外，國安局表示，中共漁船也會不定期抵近台灣本、外島周邊，經常關閉或偽冒AIS訊號、混用「海上移動通信業務識別碼」。去年12月及今年1月曾有中國大批漁船在東海「陣列式聚集」，國安局研判，應是由中國漁政部門發布避風指示，引導漁船海上活動，凸顯中共具動員大批漁船集結能力，未來恐將用於相關海域侵擾行動。

政府網路服務網今年首季遭侵擾逾1.7億次 疑為鋪陳介入九合一大選

認知作戰方面，國安局說明，國安情報團隊今年1月至3月共蒐獲異常帳號1萬3千餘組、爭議訊息86萬餘則，中共持續鎖定我重大外交、國防及民生經濟議題，透過官媒、網路水軍、異常帳號及內容農場等管道傳散爭議訊息，搭配AI生成變造手段，企圖加大我國內部對立。

國安局也說，我國政府網路服務網今年第1季遭侵擾約1億7328萬餘次，不排除中共為介入我年底選舉預做鋪陳，並具擴展情蒐、監控與竊資等意圖。

國安局進一步指出，今年底我國將舉行「九合一」地方公職人員選舉，中共勢必透過複合式手法介選，包括結合AI深偽技術傳散爭議訊息、發布假民調、開設地下賭盤，以及利用落地招待、開放團客觀光、農產品採購等手段，加大干擾台灣民主選舉力度，圖謀影響我選舉結果及政策走向。

國安局書面報告指出，今年第1季，共機對台侵擾逾420架次，並協同共艦執行10次「聯合戰備警巡」。（國安局提供）

國安情報團隊今年1月至3月共蒐獲異常帳號1萬3千餘組、爭議訊息86萬餘則。（國安局提供）

我國政府網路服務網今年第1季遭侵擾約1億7328萬餘次，不排除中共為介入我年底選舉預做鋪陳。（國安局提供）

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