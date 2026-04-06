國民黨喊「和平才能躺平」 胡采蘋反酸：在罵習近平？

中國國民黨主席鄭麗文（右）將於7日訪問中國，會晤中國國家領導人習近平。（路透資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文將於7日赴中會晤中國國家主席習近平，藍營行前發布宣傳影片，主張大眾能享有「躺平」的平凡時刻皆因和平，強調這是國民黨不容退讓的堅持。對此，財經網紅胡采蘋發文分析，「躺平」一詞在中國語境中是反映經濟崩盤的社會現象，國民黨此舉恐有諷刺習近平治理無方之嫌。

胡采蘋今（6）日在臉書發文表示，「躺平」在中國語境是因為中國經濟放緩，全球通貨膨脹而中國在緊縮，青年失業率高到一度取消發佈，畢業即失業，導致年輕人出現「躺平」現象，不想努力了，因為努力也沒用。

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她直言，台獨份子素來表現出了比中國共產黨更了解中國歷史、比中國國民黨更了解中國的本色，因此特別解說該詞背後的沉重社會背景。

胡采蘋進一步舉例，中國歷史上有大興文字獄的傳統，清朝年羹堯只是把「朝乾夕惕」寫錯成「夕惕朝乾」，就被雍正爺逮捕入獄，最後身死。她諷刺表示，國民黨以「和平才能躺平」為主題，製作鄭習會文宣影片，恐有諷刺中國皇帝把經濟搞砸之嫌，讓她忍不住直呼「真的是做得太好了，BRAVO，千萬不要停下來。」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言「本以為國民黨是壞死，殊不知是蠢死」、「原來國民党是幫中國人玩深度梗」、「被侵略的一方如果躺平，那就是自願當活靶，隨便殺」、「國民黨叫台灣人躺平，不要掙扎不要抵抗」、「拍馬屁總是精準拍到馬腿上，國民黨真行」。

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