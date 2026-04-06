王世堅草屯開唱「沒出息」:議員監督政府很重要

王世堅應觀眾要求唱「沒出息」。（簡百聰提供）

民進黨籍立委王世堅，5日晚間現身南投縣草屯鎮紫雲宮觀音文化祭晚會，應觀眾要求唱「沒出息」，致詞時表示，在立法會一定會強力監督，也強調要有立委、縣議員等民代監督政府，他推薦「市代」（應為鎮代）簡百聰更上層樓選議員，讓他為民眾做更多的事。

被網路「沒出息」一曲炒紅的立委王世堅，昨晚到草屯鎮新庄里，參加紫雲宮觀音文化祭晚會，他說，30年前在台中的中興大學唸書，就有同學住草屯，同學後來持續關心他參選，並力邀到草屯，結果30年後才來。

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王世堅表示，很感謝包括南投鄉親在內的朋友幫忙他，讓他重回立法院，保證一定會全力監督，做好立委工作。而立委、縣議員等民代都是監督政府，讓政府錢用在正確的地方，政治更清明，站在他身邊的簡百聰當了兩屆「市代」（應為鎮代），現在要更上一層樓選議員，請鄉親能用選票讓其進入議會做更多的事。

王世堅昨晚也應現場觀眾要求唱「沒出息」，原本有伴唱音樂，但無法跟上拍子，他改清唱才完成任務，最後也不忘祝福現場民眾「今年的生活，從從容容、游刃有餘」。

據了解，簡百聰原是民進黨籍，因縣黨部主委選舉而被控告誹謗，目前被黨部停權中，傳將以無黨籍身份參選南投縣議員，王世堅站台推薦，為九合一選舉增添話題。

王世堅（中）在草屯紫雲宮觀音文化祭晚會致詞，推薦擬參選南投縣議員的簡百聰（右）。（簡百聰提供）

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