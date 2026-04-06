批鄭麗文是台灣民意「邊緣人」 楊仲廷：鄭習會如「請鬼拿藥單」

台灣基進今（6）舉行「譴責鄭習會：國民黨賣台求榮，鄭麗文引狼入室」記者會。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文明日上午將搭機赴中會晤中國國家主席習近平，除時機敏感、加上鄭過往多次表達親中言論，使這趟「鄭習會」之旅屢受外界質疑；台獨聯盟今批評，習近平原預期在川習會上施壓我軍購議題，但反被川普發動美伊衝突重擊後，不得已才急邀鄭來「胭脂抹粉」，更反諷鄭是台灣民意「邊緣人」，直言中共對此已是黔驢技窮。

台獨聯盟發言人楊仲廷指出，知名媒體人趙少康去年曾指控中國介入國民黨黨主席選舉，強調社群媒體TikTok上逾1500部短片中、過半在正面評價鄭麗文，其餘則攻擊他和朱立倫，由此可見一般；此外，鄭上任國民黨主席後除杯葛中央總預算、惡意拖延軍購預算，導致台灣陷入防衛空窗期，他批評鄭此次赴中猶如前往中央「述職」，證明國民黨就是中共在台統戰工具。

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楊仲廷表示，「鄭習會」的舉辦，顯示中國與美國總統川普的談判籌碼正快速萎縮。他解釋，隨著美伊衝突爆發，過往仰賴石油供輸的中伊關係重挫，對於川普「想要打誰就打誰」的行事風格，顯著限縮習在談判桌上的可用底牌；另一方面，中國內政經濟疲軟、解放軍將領清洗，都成為北京當局黔驢技窮、必須靠鄭「胭脂抹粉」的根本。

楊批評，根據台獨聯盟民調，9成台灣人民對中國沒有好感、且9成台灣人不願統一，因此，習近平以為找鄭能掌握台灣主流民意，事實上，鄭根本是台灣政治、台灣民意的「邊緣人」，而即將登場的鄭習會也猶如「請鬼拿藥單」，是中共黔驢技窮。他呼籲，台灣應勇敢抗中、積極備戰，強調「正義或許會遲到，但絕對不會不到」。

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