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    首頁 > 政治

    北市研考會民調：近7成市民肯定蔣萬安施政

    2026/04/06 13:01 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市研考會今公布去年12月下旬民意調查結果，市長蔣萬安整體施政滿意度69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，其中，醫療健康滿意度81.1%、環保及帶動城市運動風氣等面向滿意度超過70%，教育、社福、文化活動、公安消防、治安滿意度60%以上，交通、經濟發展滿意度近60%，也較前期成長。另有76.9%表示以住在台北市為榮，顯示市民高度同城市發展與生活環境。

    回顧2025年，研考會表示，台北市政府持續在大型活動推動禁菸措施、無菸環境，另擴大產前檢查補助、布建完善的幼托網絡。藉由籌辦世界壯年運動會，優化全市運動場館設施，推出生生喝鮮奶、台北建城紀念系列活動、拆除公館圓環、改善人行空間，大數據管理降低交通事故發生率，提升安全感。

    市府說，未來會秉持「永續、共融、希望、首都」的治理思維，將「李光耀世界城市獎」特別獎的肯定轉化為持續進步的動力，打造更宜居、更有感的台北城市。

    此次民調以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，以符北市人口結構，去年12月19日至12月21日執行，成功訪問20歲以上市民1081人、拒訪1859人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。統計數據採四捨五入進位至小數點後第1位，詳細內容以原始百分比為主。

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