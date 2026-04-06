陳佩琪「我們錢還在木可」惹議 四叉貓嗆：怎有臉說成私人公司？

陳佩琪4月3日在臉書貼文提到「我們錢還在木可公司內，全被沒入」，引發熱議。四叉貓今對此質疑：「佩琪怎麼有臉把『木可好物』說成私人公司啊？」（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案被重判17年，其妻陳佩琪4月3日透過臉書指控，每個總統都有設置的商業公司賣小物，「其他扁帽工廠、小英商號（三隻小豬）和賴桑小舖都是私人商業公司，都不違法？」文中還提到「我們錢還在木可公司內，全被沒入」，再度引發熱議。網紅「四叉貓」劉宇今對此質疑：「佩琪怎麼有臉把『木可好物』說成私人公司啊？」

四叉貓在貼文中提到：「陳佩琪這幾天在吵『扁帽工廠』、『小英商號』、『賴桑小舖』，然後堅持柯文哲的『木可好物』是私人公司，裡面的錢是他們的，我說第三夫人你不要洗記憶好不好，小草金魚腦不代表我們會失憶好嘛！」

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四叉貓指出，台灣民眾黨官網把「木可好物」放在捐款區，事件爆發後雖然官網已經移除，但她剛巧有截圖，「木可好物」是民眾黨官方拿來募政治獻金的通路之一，陳佩琪怎麼有臉把「木可好物」說成私人公司啊？

四叉貓表示，當初說成立「木可好物」是要幫柯文哲賺政治獻金，後來看了民眾黨報給監察院的帳目，柯文哲用總統大選的政治獻金專戶灌了3963萬2623元給「木可好物」，甚至屬於募款所得的KP演唱會盈餘也是灌到「木可好物」的帳上。四叉貓質疑：「以為開公司能賺政治獻金過來，結果柯文哲反而洗了四千萬進去是怎樣？」

四叉貓隨後列舉木可公司的地址與統編等資料，強調木可公司所在地是台玻大樓，這棟大樓的2樓是民眾黨基金會、木可、民眾黨智庫、柯文哲兒子的公司，3樓則是民眾黨中央黨部，最後四叉貓對此直言：「『木可好物』是私人公司？笑死！」

許多網友也在四叉貓的貼文底下留言：「李大媽可以逼退，但佩琪永遠是民眾堂拋不掉的包袱。」、「把政治獻金當作私人財物的思維。」、「貓貓好多素材喔！愛死」、「佩琪是故意忘記還是害怕想起呢？」、「我分不清佩琪是敵是友。」、「千錯萬錯都是祥德的錯。」

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