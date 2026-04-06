鄭麗文明訪中傳10日見習近平 國共領導人再次會晤

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，7日至12日將率團訪中，外界研判10日與習近平會面。（資料照）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，7日至12日將率團訪中，外界研判10日與習近平會面，將是繼10年前國民黨前主席洪秀柱之後，國共領導人再次會晤。

鄭麗文明（7日）上午11時30分從松山機場搭乘東方航空，於下午1時30分抵達上海，再從上海轉乘高鐵前往南京，今年是孫中山誕辰160週年，鄭麗文8日上午將赴中山陵謁陵，過去前總統馬英九、洪秀柱訪中也有相同行程，同日下午從南京搭高鐵返回上海。

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據掌握，鄭麗文9日上午將與台商座談，而馬英九3年前率團訪中時，也曾在上海和平飯店與台商代表座談，該地是1998年第二次辜汪會談舊地，展現歷史意義，鄭麗文同日下午前往、夜宿北京。10日至12日的行程則未公布。

2024年4月10日，馬英九在北京人民大會堂與習近平會面，外界研判鄭麗文也將於10日與習近平會見。當時馬英九提到，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識。習近平致詞時強調「兩岸同胞都是中國人」，兩岸制度的不同，「改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大事」。

鄭麗文隨團成員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室特別顧問李德維、青年事務發展委員會主委連勝武等人。

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