花蓮蕎麥茶包標「中國台灣」惹議！吉安農會代工疏失道歉

有民眾反映，日前收到一款名為「縱谷蕎麥茶」、原產地標示「中國台灣」的花蓮茶葉，引發各界關注。（圖擷取自@ycwangriver1 Threads）

花蓮縣吉安鄉農會幫光復鄉李姓農友代工生產的一款「縱谷蕎麥茶」茶包，近日被民眾發現外包裝原產地竟標示「中國台灣」，引發網路熱議與自我矮化質疑。吉安鄉農會對此坦言，該產品為李姓農友委託代工的客製化產品，因行政審查不夠嚴謹，未及時發現標籤字樣，目前已全數由委託人領回；農糧署東區分署則澄清，該產品標籤內容由農友自行提供，並非分署輔導內容，已要求立即更正。

事件起因於民進黨立委王義川在社群平台揭露，這款蕎麥茶包裝上雖標註指導單位為農糧署東區分署、花蓮農改場等官方機構，由吉安鄉農會保健作物加工廠製作，產地卻標示「中國台灣」。吉安鄉農會秘書今天回應說，該批產品是光復鄉李姓農友於去年底委託代工，總計兩批約75公斤，農友自行提供標籤樣稿後由農會代為列印貼標。

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吉安農會強調，該產品李姓委託人原意是分送給災後重建人員及親友，並未進入農會銷售系統對外販售，未來將建立更嚴格的審查機制，確保代工產品標籤內容符合規範，杜絕類似爭議再次發生，對於造成上級長官困擾深感抱歉，未來將加強員工教育訓練。

在光復種植雜糧作物的李姓農民則婉拒受訪，僅透過訊息表示，該標示造成誤會並浪費大眾資源感到抱歉，證實產品僅作贈送感謝救災義工之用，絕無販售意圖。李姓農民在2024年曾榮獲光復鄉模範農民，據其他光復農友轉述，李男約近十年從桃園移居到花蓮務農，相當積極參加地方農事組織，但就是意識形態上很親中，「話不投機半句多」，所以跟他不熟。

吉安鄉農會保健作物加工廠是花蓮縣首座保健作物加工廠，由中央補助6千多萬元興建，在2020年完工，協助東部農民進行農產品加工，可投入代工乾燥、粉碎、焙炒、自動化包裝，1年可代工原料量高達180公噸。記者實際查訪農會其他保健作物加工廠代工製作的農產品，上面生產地多標示為「台灣花蓮」，並無中國字樣。

吉安鄉農會保健作物加工廠是花蓮縣首座保健作物加工廠，由中央補助6千多萬元興建，在2020年完工。（記者王錦義攝）

吉安鄉農會保健作物加工廠是花蓮縣首座保健作物加工廠，由中央補助6千多萬元興建，在2020年完工。（記者王錦義攝）

花蓮縣吉安鄉農會。（記者王錦義攝）

吉安鄉農會保健作物加工廠是花蓮縣首座保健作物加工廠，由中央補助6千多萬元興建，在2020年完工，負責協助農友加工農產品。（記者王錦義攝）

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