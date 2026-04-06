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    首頁 > 政治

    賴苡任控一票否決初選資格審查 陳啓宏批嚴重誤導：蒐集證據提告

    2026/04/06 12:29 記者董冠怡／台北報導
    陳啓宏發布聲明並對賴苡任提告。（陳啓宏提供）

    陳啓宏發布聲明並對賴苡任提告。（陳啓宏提供）

    國民黨籍台北市議員士林、北投擬參選人賴苡任日前在臉書發文指出，他的初選資格審查都合格，卻被審查委員陳啓宏「一個人一票否決」，且質疑陳與對手黃子哲「關係匪淺」；對此，事隔多日，陳啓宏發布聲明反擊，賴苡任指控不實，損害人格、名譽、社會評價，也對審查制度的公正性造成不當質疑，甚至侵害個資與隱私權，已蒐集證據提告。

    陳啓宏表示，賴苡任於社群平台發表不實言論，指稱其可單獨左右候選人提名資格審查結果，甚至影射其與特定人士關係密切而循私護短等情事，均與事實不符，顯屬未經查證的不實指摘，嚴重誤導社會大眾，並且重大損害其人格、名譽、社會評價，令人難以接受。

    陳啓宏指出，自己是依法擔任候選人提名資格審查小組委員，審查機制是由全體委員依據相關資料共同討論並形成決議，非任何個人所能單獨決定，強調審查過程中，始終秉持專業、中立與審慎態度，依據客觀資料評估，從未有賴苡任所指不當言行或決策情形。

    陳啓宏提到，賴苡任所述不僅偏離實情，也對審查制度的公正性造成不當質疑，更有甚者，賴未經同意於公開平台揭露其姓名與聯絡資訊，嚴重侵害隱私權和個資保護權益，「對於上述不實指控及違法行為，已蒐集相關證據，並已依法提出刑事告訴」，維護自身權益和社會公正。

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