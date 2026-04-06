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    首頁 > 政治

    走訪坪林挺茶農！ 李四川承諾推好茶當市長伴手禮、爭取水源區鬆綁

    2026/04/06 12:17 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（右）拜會坪林農會。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（右）拜會坪林農會。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川今（6）日深入坪林區，走訪青農據點、農會及傳統茶莊，感佩在地農友堅持有機耕作、守護大台北水源的貢獻。李四川說，雙北市民能享用乾淨水源，歸功於坪林人的付出，承諾當選後將把坪林好茶列為對外交流的「市長伴手禮」，並發揮工程與行政專長，針對水源特定區法規研議鬆綁，爭取產業發展空間。

    李四川今日走訪坪林青農據點「有種茶」及農會，特別關注水源保護區的生態議題。他感性表示，不論新北或台北市，優質的飲用水皆源自坪林人的努力與奉獻。他高度肯定青農堅持以有機、友善環境的方式種植，不僅維護了水質，更展現了永續精神；並承諾，當選以後將推動跨局處與雙北資源合作，擴大茶葉行銷通路，並將坪林優質茶葉列為「市長伴手禮」，讓國際友人深度認識新北名茶。

    在天泰茶莊視察時，見到白鷺鷥成群飛翔，李四川盛讚坪林生態保育極佳。針對基層茶農反映水源特定區限制發展的困境，他說，「這部分我非常了解，也是我的專長」。他承諾當選後將針對水源特定區法規進行研究與適度鬆綁，在兼顧環保前提下替鄉親爭取最大權益，協助在地茶產業突破限制，創造更好的發展環境。

    國民黨新北市長參選人李四川拜會坪林農會、與在地農友交流。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川拜會坪林農會、與在地農友交流。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川與坪林「有種茶」青農合照。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川與坪林「有種茶」青農合照。（李四川競辦提供）

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