民進黨擬推沈伯洋選台北市長 退將張延廷分析：不行、凸顯怯戰

張延廷今於文北里舉辦愛心地瓜義賣活動。（記者董冠怡攝）

民進黨擬徵召提名沈伯洋出戰台北市長選舉，對此，空軍中將退役的國民黨籍台北市議員中正、萬華擬參選人張延廷今天受訪開宗明義直言，「沈伯洋不行，因為大罷免弄壞了」，分析沈如果出戰北市，可能會帶壞民進黨整體選情，把仇恨值帶進其他議員或參選人的選區，並指檯面上被點名的綠營人選「怯戰」。

張延廷今於文北里舉辦愛心地瓜義賣活動後受訪回應，去年大罷免藍委「弄壞了」，沈伯洋不行，而且仇恨值高，在母雞帶小雞的前提下，派沈可能會影響民進黨整體的選情，目前有哪一位民進黨議員表態想跟沈伯洋合掛看板嗎？尚無人表態，「你就知道，大家要保持距離。」

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他認為，沈自帶仇恨值，合體可能會把仇恨值帶進自家議員的本命區，例如商家或民眾原本可以提供欄位懸掛看板，結果不給了，這樣不是搞壞民進黨選情嗎？先不要講加分不加分，重點是先「不扣分」。

張延廷說，與其推沈伯洋，倒不如推仇恨值相對較低的王世堅，至少王有民意基礎，是人民一票票選出來的，鄭麗君、吳思瑤、卓榮泰等人也可以出來選，但應是因知道選不上，故不願意挺身而出，只想守住現今的位置，「人是很聰明的，如果明知會輸，那我幹嘛出來」，此等心態反倒凸顯民進黨「怯戰」。

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