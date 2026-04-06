與2015年馬習會背景大不同 王興煥批鄭麗文「蹭習近平」換政治籌碼

台灣基進黨主席王興煥。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文日前證實，明（7）日將應邀請赴中訪問中國國家主席習近平，參與各界關注的「鄭習會」，然會晤時機、民意基礎及參訪規劃均引起社會高度議論；對此，台灣基進主席王興煥今表示，鄭麗文作為在野黨主席卻急著見習近平，不只缺乏民意基礎、凸顯她急切「蹭習」換政治籌碼，痛批「不會帶來和平，只會帶來戰爭」。

台灣基進今（6）日偕時代力量、台灣國家聯盟等政黨及民團共同舉行記者會，嚴正譴責明日赴中參與「鄭習會」國民黨主席鄭麗文。台灣基進主席王興煥表示，此次與11年前「馬習會」最大的不同，在於鄭作為在野黨主席而非總統，但仍急著赴中見習近平換取政治籌碼，王諷刺，此舉不只是明顯賣台，更是明顯的「蹭」，強調鄭習會「不會帶來和平，這會帶來戰爭」。

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王興煥重申，鄭麗文與國民黨沒有台灣人民的民意基礎，且國共任何協議對台皆無約束力；與此同時，依據《舊金山和約》及聯合國公民自決原則，台灣問題由台灣住民決定、台海問題非國共內戰延續，並直言國民黨示弱的促統，才是誘發中國發動戰爭的問題根源。

台灣國家聯盟總召郭重國強調，全球多數國家奉行「一中政策」，認同世界只有一個中國，但這未納入台灣；反觀中國強推的「一中原則」是以併吞主權為本質。他痛批，鄭麗文以「九二共識」或「一中」作為鄭習會的談判基礎，不僅誤導國際視聽，更落入北京將台灣問題內政化的法律圈套。

郭重國直言，全世界只有中國有意以武力侵略台灣，凸顯中國才是唯一的「和平破壞者」；他說，鄭麗文無視中國對我愈發強烈的襲擾，反倒急著赴中見習，對於維護台灣主權與世界和平一點幫助也沒有。

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