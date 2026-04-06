綠營北市長人選 蘇巧慧：沈伯洋和鄭麗君都非常優秀 相信黨中央決定

蘇巧慧（右）2024年曾在自己的臉書發過，她與沈伯洋（左）昔日在美國留學時的同框照片，蘇巧慧說，就像一般台灣留學生一樣，會互相照顧、互相討論課業，她還煮飯給大家吃。（圖取自「林智群律師（klaw）」臉書）

民進黨擬提名立委沈伯洋參選台北市長，明天選對會若討論定案、8日中執會將通過徵召；民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，不管是行政院副院長鄭麗君，或是沈伯洋，都是非常優秀的人選，她相信黨中央會在綜合評估之後，做出適當的決定。

蘇巧慧2024年曾在臉書發布她過去與沈伯洋在美國留學時的同框照片，律師林智群昨天再於臉書分享該照片，當時沈伯洋留著長髮，戴著髮箍，蘇巧慧模樣也相當青澀。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧今天表示，她和沈伯洋是美國賓州大學的同學，「我們就像一般台灣留學生一樣，會互相照顧、互相討論課業，不過還是我照顧大家比較多啦，畢竟是我煮飯給大家吃」。

對於民進黨的台北市長人選，蘇巧慧說：「其實不管是鄭麗君副院長，或者是沈伯洋委員，都是非常優秀的人選，我相信黨中央會在綜合評估之後，做出適當的決定」。

民進黨的台北市長提名人選受外界關注，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧說，不管是行政院副院長鄭麗君或是立委沈伯洋，都是非常優秀的人選，相信黨中央綜合評估後，會做出適當決定。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法