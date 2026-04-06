傳空降魏平政選彰化縣長 藍營焦慮、網友批難服眾

國民黨縣議員曹嘉豪認為，選舉不是只看資歷或背景，更關鍵的是長期耕耘與選民互動。（記者張聰秋翻攝）

國民黨彰化縣長提名機制底定，黨中央已明確表明不辦初選、不做民調，改採徵召方式產生人選。在方向確立後，外界盛傳將徵召律師、前國民黨考紀會主委魏平政參選，僅待正式公布。不過，地方反彈聲浪升高，藍營基層憂心「空降」策略恐再傷士氣。

縣議員曹嘉豪受訪直言，人選從新北市副市長劉和然到魏平政的各種訊息，顯示黨中央仍在評估，但空降方向已讓不少基層產生疑慮。他說，魏平政雖出身彰化社頭，與地方有一定淵源，但整體知名度與在地連結仍待時間累積，選舉不能只看資歷或背景，更關鍵的是長期經營與民眾互動。

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曹嘉豪表示，回顧過去，歷任空降人選在彰化選戰表現普遍不如預期，原因在於彰化屬高度重視人情與地方脈絡的縣市，臨時投入、缺乏基礎，很難在短時間內建立選戰動能，尤其目前選情已趨緊繃，若策略判斷失誤，恐讓原本可望勝選的局面出現變數。

他強調，與其貿然採取「空降」策略，不如支持長期深耕、熟悉地方的人選，這不僅是對選戰負責，也是對選民的尊重，「選舉可以有輸贏，但信任一旦流失，很難挽回」，呼籲黨中央務實評估、傾聽地方聲音。

地方大老密會協商，傾向徵召魏平政的消息曝光，網路輿論幾乎一面倒，質疑選戰策略失利。批踢踢實業坊（PTT）網友說，「真的會空降嗎？明明有最強棒的謝衣鳯不推，硬搞沒有在地勢力支持的外人，國民黨彰化真的有這麼難喬嗎？明明勝券在握」、「可能真的沒人了吧？不然考慮到他有點遠了」、「彰化就兩任藍一任綠，嘉義市就女的當選」

傳聞國民黨擬徵召律師魏平政參選彰化縣長，魏平政的參選看板已在街頭出現。（記者張聰秋翻攝）

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