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    首頁 > 政治

    移民署官員揭兩岸條例漏洞 意外讓中國籍收容人吃「無敵星星」

    2026/04/06 10:42 記者王冠仁／台北專題報導
    移民署。（資料照）

    移民署。（資料照）

    因兩岸情勢特殊，移民署在處理「收容」有兩套法規與做法；外國人是「入出國及移民法」，中國人則是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」。入出國移民法3年前曾修法，修法後外國人在收容替代處分期間若有違規或失聯，可再次收容；然而兩岸條例卻沒類似罰則，導致中國人在收容替代處分期間，就算違規、失聯，也無法再次收容，移民署除了「告誡」，別無他法。

    依入出國及移民法，外國人、港澳人士的收容規定，分為暫予、續予、延長收容，每階段收容日為15日、45日、40日，最多100日。依兩岸人民關係條例，中國人的收容規定前三階段與外國人相同，差別在於移民署可向法院再申請一次50日的延長收容，因此中國人收容天數上限是150日。

    移民署說，不論是中國人或外國人，一旦超過收容天數仍無法遣返者，移民署只能依法做成收容替代處分，讓他們以人保或錢保的方式離開收容所，同時搭配定期向專勤隊報到、指定受處分人居住於適當處所等方式來管控。

    一名官員指出，移民署過去發現有不少外國人在收容替代處分期間有違規情形，因此3年前推動入出國及移民法修法，新法在前年3月上路後，外國人在收容替代處分期間如果違反相關規定，可再次收容，而且收容期間重新計算，具有相當的約束力。

    不過，兩岸條例卻沒同步修法，導致中國人在收容替代處分期間，如果違規打工、失聯、沒定期向專勤隊報到，或是不居住在指定場所，移民署礙於法令不完備，無法將他們再次收容，等於失去執法武器、拿他們沒轍，這個窘況急需兩岸人民關係條例修法才能補上漏洞。

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