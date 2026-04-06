「鈕鈷祿貞秀」登場！李貞秀認曾想選竹北 自比甄嬛嗆：我也會變

民眾黨立委李貞秀。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀近日爭議連環爆，除爆料新竹市長高虹安曾收取柯文哲700萬元引發白營內鬨，更被指控為高虹安助理費案的幕後吹哨者。前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年加碼披露，李貞秀2022年有意參選竹北市長卻遭高虹安阻攔，李貞秀昨（5）日於直播中證實當時有意參選，並自比為宮鬥劇《甄嬛傳》中的「鈕鈷祿甄嬛」。

李貞秀先前在直播中意外揭露高虹安曾收受柯文哲資金，隨後被爆出她正是檢舉高虹安涉詐助理費的證人之一。當時她以內部吹哨者身分簽署保密切結，且與林冠年關係密切，曾任其競選發言人並合資成立公司。黨內基層對此強烈不滿，批評其行徑「一人害全黨」，甚至傳出中評會將於本週開會討論開鍘。

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針對林冠年爆料其參選竹北市長受挫一事，李貞秀昨晚於直播中坦言，2022年首次進入黨部便透過海選表達參選意願，並強調自己來台灣30幾年，完全沒把自己當成中配。

她表示，自己身為5個孩子的母親，且有科技業背景，深知竹北工程師家庭與職業婦女的需求，同時對當地交通號誌與路牌標示瞭若指掌。然而，林冠年指出，當時高虹安因欲推派人選並推動藍白合，故不支持李貞秀參選。

此外，李貞秀更在直播中以「鈕鈷祿貞秀」自況，不僅在標題寫下「鈕鈷祿貞秀誓不再踩坑」，更在直播中提到《甄嬛傳》主角「甄嬛」從純真小白兔變得深具權謀的黑化轉變，直言「所以我以後也會變喔！」

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