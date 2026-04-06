為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「鈕鈷祿貞秀」登場！李貞秀認曾想選竹北 自比甄嬛嗆：我也會變

    2026/04/06 11:45 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委李貞秀。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀。（資料照）

    民眾黨不分區立委李貞秀近日爭議連環爆，除爆料新竹市長高虹安曾收取柯文哲700萬元引發白營內鬨，更被指控為高虹安助理費案的幕後吹哨者。前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年加碼披露，李貞秀2022年有意參選竹北市長卻遭高虹安阻攔，李貞秀昨（5）日於直播中證實當時有意參選，並自比為宮鬥劇《甄嬛傳》中的「鈕鈷祿甄嬛」。

    李貞秀先前在直播中意外揭露高虹安曾收受柯文哲資金，隨後被爆出她正是檢舉高虹安涉詐助理費的證人之一。當時她以內部吹哨者身分簽署保密切結，且與林冠年關係密切，曾任其競選發言人並合資成立公司。黨內基層對此強烈不滿，批評其行徑「一人害全黨」，甚至傳出中評會將於本週開會討論開鍘。

    針對林冠年爆料其參選竹北市長受挫一事，李貞秀昨晚於直播中坦言，2022年首次進入黨部便透過海選表達參選意願，並強調自己來台灣30幾年，完全沒把自己當成中配。

    她表示，自己身為5個孩子的母親，且有科技業背景，深知竹北工程師家庭與職業婦女的需求，同時對當地交通號誌與路牌標示瞭若指掌。然而，林冠年指出，當時高虹安因欲推派人選並推動藍白合，故不支持李貞秀參選。

    此外，李貞秀更在直播中以「鈕鈷祿貞秀」自況，不僅在標題寫下「鈕鈷祿貞秀誓不再踩坑」，更在直播中提到《甄嬛傳》主角「甄嬛」從純真小白兔變得深具權謀的黑化轉變，直言「所以我以後也會變喔！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播