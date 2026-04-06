網議兩蔣為何遲不下葬？扁揭秘這位蔣家後代反對

前總統陳水扁六日揭秘說，當年蔣家有後代陳情政府將兩蔣遺體遷葬汐止五指山國軍公墓，但另後代蔣孝嚴出面反對，反對理由是不要讓陳水扁擔任國葬主委。（資料照，記者王俊忠攝）

清明掃墓期間，網路上又出現「兩蔣都過世這麼久了，為何到現在還未下葬」的疑問聲音。前總統陳水扁今天透露他當年連任總統後，有蔣家後代人寫信陳情盼將兩蔣遺體遷葬五指山國軍公墓，但有另後代蔣孝嚴出面反對，理由是「不要讓陳水扁擔任國葬主委」。

陳水扁表示，這件事可從前國防部長湯曜明口袋裡的1封信談起，2004年連任總統後的第一次小軍談，湯曜明從口袋裡拿出2月的時候（即老蔣夫人宋美齡過世後），蔣家後代蔣經國夫人蔣方良及蔣緯國公子蔣孝剛共同寫給湯部長的1封信，信中陳情盼將兩蔣遺體遷葬汐止五指山國軍公墓，讓兩蔣可與過去的袍澤長相左右。

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陳水扁說，湯部長在選前1個月就收到蔣家後代的陳情信函，直到選舉後才拿出信來，當時沒有質疑、即批示「尊重家屬意願，比照國葬辦理遷葬，以示尊崇」，國防部也花了3千多萬元做了兩蔣及經國夫人等3個墓穴，正要遷葬時，跑出1位原本姓章改姓蔣的蔣孝嚴出面反對，理由是不給阿扁總統擔任國葬主委，後來馬英九上任總統後也沒有遷葬，理由變成要等反攻大陸後遷葬浙江省奉化溪口鎮。

陳前總統並說，2006年228基金會出版《228事件責任歸屬研究報告》，其中475頁認定前總統蔣中正是228事件的元兇，應負最大責任。阿扁據此將「中正紀念堂」改名為「台灣民主紀念館」；「大中至正」改名「自由廣場」，並將兩蔣陵寢及中正紀念堂關閉，撤回負責看守的憲兵。馬英九上任後，除了「自由廣場」，其他都改了回去。

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