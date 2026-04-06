美眾院RSC國安任務小組主席率團訪台 交流聚焦台海情勢、區域安全

美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國家安全任務小組主席諾恩（Zach Nunn）。（歐新社資料照）

美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國家安全任務小組主席諾恩（Zach Nunn）率領費茲傑羅（Scott Fitzgerald）、芙朵恰克（Julie Fedorchak）及施瑞夫（Jefferson Shreve）等聯邦眾議員，於昨（5）日至11日訪問台灣。外交部今日說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德，並拜會我國政府高層，雙方將就台美關係、區域安全、經貿合作及台海情勢等議題交換意見。

外交部長林佳龍表示，對訪團在「台灣關係法」立法47週年前夕來訪表達誠摯歡迎，並感謝美國國會長期以具體行動展現對台灣的堅定支持。

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林佳龍進一步指出，台灣與美國互為重要經貿夥伴，雙方並在安全、科技及供應鏈韌性等領域持續深化合作，台灣將在既有良好基礎上，穩健推進台美互惠互利的夥伴關係，並持續與美國及其他理念相近國家攜手合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部說明，「共和黨研究委員會」為美國聯邦眾議院規模最大的保守派次級團體，其所屬「國家安全任務小組」負責共和黨研究委員會內的國家安全相關政策議題，並以「實力帶來和平」（Peace through Strength）理念為核心，聚焦因應中國、俄羅斯及伊朗等帶來的國家安全挑戰。

外交部指出，諾恩長期關注台美安全合作及經貿往來，去年曾與跨黨派國會議員共同提出「強化美國市場免於中國軍事侵略法案」（Fortifying U.S. Markets From Chinese Military Aggression Act）及「美台國防創新夥伴法案」（U.S.-Taiwan Defense Innovation Partnership Act）等友台法案，展現其促進台美合作及反制中國威脅的堅定立場。

外交部今日說明，美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國家安全任務小組主席諾恩（Zach Nunn）於昨（5）日至11日率團訪問台灣。（資料照）

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