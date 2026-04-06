無黨籍澎湖縣長參選人許智富再出招 提出雙向通行與夜間亮化政策

無黨澎湖縣長參選人許智富，提出雙向通行、夜間亮化交通改善政策。（許智富提供）

無黨籍澎湖縣長參選人許智富再出新招，以交通改善第一章打開城市動脈為題，提出雙向通行與夜間亮化政策。馬公市是澎湖的行政與商業核心，但長期以來市區多條道路採取單行道設計。但在交通型態與觀光需求改變下，已逐漸成為限制城市發展的瓶頸。要讓市區重新活絡，必須從交通系統開始調整，打開被限制的城市動脈。

許智富表示，先分階段打開單行道，恢復城市流動。將優先針對市區關鍵路段進行調整，包括民權路、文化路與民生路、新生路、民福路等，重新轉型為雙向通行。透過道路重新配置，適度縮減車道寬度，優化停車格與人行空間，逐步恢復雙向通行。

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其次，重新配置停車系統，從根本解決交通問題，同步推動周邊停車場建設，並全面檢討路邊停車格配置。並針對市區周邊商圈進行整體亮化，提升路燈照明品質，輔導商家改善招牌與騎樓燈光，並設計具有特色的夜間街景燈飾，營造安全、溫暖且具有吸引力的夜間氛圍，讓市區從白天通過的空間，轉變為夜晚也願意停留的生活場景。讓在地居民願意進入市區消費，讓觀光客更容易走進商圈，也讓年輕人願意返鄉創業，逐步恢復市中心的活力與競爭力。

最後，從交通改革走向城市治理的轉型。打開單行道不只是交通工程，而是一種治理思維的改變。不再以限制來管理城市，而是以流動與開放來促進發展。透過交通與環境的整體改善，讓馬公市走出既有的限制，成為一個交通順暢、商業繁榮、夜間明亮且生活便利的城市。

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