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    首頁 > 政治

    國民黨主張友中卻誤解「躺平」本意 沈榮欽：實在太蠢了

    2026/04/06 09:46 即時新聞／綜合報導
    國民黨在臉書粉專貼出「躺平」創作影片，引發社群嘲諷，學者沈榮欽說，這部影片完全顯露出對中國的無知、詮釋的矛盾與內部的溝通不良，「實在是太蠢了」。（圖擷取自國民黨臉書粉專）

    國民黨在臉書粉專貼出「躺平」創作影片，引發社群嘲諷，學者沈榮欽說，這部影片完全顯露出對中國的無知、詮釋的矛盾與內部的溝通不良，「實在是太蠢了」。（圖擷取自國民黨臉書粉專）

    國民黨主席鄭麗文7日將啟程赴中與中國國家主席習近平會晤，在質疑聲浪四起之際，藍營發布影片喊「和平才能躺平」，被網友罵翻，有網友質疑國民黨「真的知道躺平是什麼意思嗎」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽昨（5日）在臉書發文批評「國民黨的新廣告實在太蠢了」，並解析「躺平」實際上對於社會與生活上的意涵為何。

    沈榮欽指出，「躺平」最早源自2021年4月百度貼吧的《躺平即是正義》一文，意指年輕人面對高生活成本、高房價、高壓工作方式與階級固化，選擇放棄拚搏，以「低消費」、「無欲無求」的態度拒絕剝削，不買房、不生子、不努力工作，不追求社會定義的成功。「躺平」因此被視為對於過度強調內卷、年輕人高失業率，與中國向上階級流動固化的消極反抗，而不是國民黨在此誤用的「安靜、舒適生活」的象徵。

    沈榮欽質疑：「我一直覺得國民黨反覆強調要與對岸和解，卻始終不了解中國，連一個黨正式的廣告，都誤用中國用語，這樣的政黨，拿什麼去和對岸和解？」

    沈榮欽提到，鄭麗文本次訪中的「和平之旅」命題，早在連戰2005年訪中時就用過了，而當時和連戰一起訪中的文傳會主委，正是本次也要和鄭麗文出訪的副主席張榮恭，他對本次和平之旅的解釋就是這部影片，國民黨努力區隔的民進黨「有實力才能和平」立場，只是他們對實力的定義更加廣泛。

    最後沈榮欽也說，除非「躺平」是為了日後砍軍售預算鋪路，否則國民黨僅僅用1支短短60秒的廣告，完全顯露出對中國的無知、詮釋的矛盾與內部的溝通不良，「實在是太蠢了」。

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