藍彰化縣長人選傳空降 白：恐怕未戰先傷

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭（左）是前彰化市長温國銘的兒子、妹妹溫芝樺是現任縣議員，爭取國民黨提名參選彰化市長。（民眾黨彰化縣黨部提供）

針對國民黨彰化縣長人選傳出徵召提名律師魏平政，民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭今晚表示，提名應回歸制度，避免引發地方反彈，否則恐怕未戰先傷，影響整體在野合作。不過温宗諭直言，若人選真的不夠強、非空降不可，「那就要派最強的來！」他表明主席黃國昌就是最具有指標性與戰力的戰將人選。

温宗諭指出，彰化是藍營長期執政縣市，提名過程若處理不當，不只衝擊國民黨基層，也會牽動在野整合布局。地方支持者並非完全排斥空降人選，但前提是具備全國知名度與即戰力，能正面對決民進黨，而不是單純的人事安排。

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他說，地方上不少人點名主席黃國昌，認為若要由全國型政治人物出征彰化，黃國昌具備指標性與戰力，是被討論最多的人選之一。

地方政壇同時傳出前立委蕭景田為挺魏平政，答應黨中央回鍋接任國民黨彰化縣黨部主委當交換條件，對此，温宗諭也說，蕭景田熟悉地方生態，在基層具影響力，若能在制度基礎上整合藍白力量，有助在野陣營合作、守住彰化。

温宗諭強調，民眾期待的不是誰被安排，而是誰能贏、誰能為彰化做事，不是不能空降，但若要空降，就該派最強人選，否則不如回到初選機制，在野合作才有意義。

温宗諭是前彰化市長温國銘的兒子，也是前立委陳杰的姪子，家族在彰化政壇具知名度；他的妹妹温芝樺目前為縣議員，正爭取國民黨提名參選彰化市長。

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