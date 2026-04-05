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    首頁 > 政治

    外交部：無台人有離開以色列需求 中方公告為大外宣

    2026/04/05 23:22 中央社
    中國駐以色列大使館館發布安全提醒，指7日將再組織一批在以色列的中國公民、包括港澳台民眾撤離。我國外交部今天表示，目前並無旅居以色列的台灣人有離境需求，中方此為例行大外宣手法。（資料照）

    中國駐以色列大使館館發布安全提醒，指7日將再組織一批在以色列的中國公民、包括港澳台民眾撤離。我國外交部今天表示，目前並無旅居以色列的台灣人有離境需求，中方此為例行大外宣手法。（資料照）

    中國駐以色列大使館再度發布安全提醒，預計7日再次組織撤僑，包括港澳台民眾。外交部今天表示，目前並無旅居以色列的台灣人有離境需求，中方非首次發布類似公告，此為例行大外宣手法。

    中國駐以色列大使館館4日下午發布安全提醒，呼籲中國公民遠離重要設施，7日將再組織一批在以色列的中國公民、包括港澳台民眾，通過埃及塔巴口岸轉移撤離。

    外交部晚間回覆中央社表示，外交部及台灣駐以色列代表處注意到中方相關公告並有所掌握。

    外交部說明，自2月28日中東衝突發生以來，駐以色列代表處主動致電關懷旅以僑民及短期停留台灣人逾2千人次，並已協助13名有意願離境的民眾，經陸路前往約旦或埃及搭機。

    外交部表示，另在以色列3月8日有限開放商業航班運作後，持續協助民眾自以色列搭機赴第3地中轉返國。經駐以色列代表處持續瞭解，目前並無旅以台灣人有離境需求。

    外交部強調，有關中國駐以色列大使館稱將於4月7日協助包括台灣人在內、以及中國和港澳人士撤離前往埃及，中方已非首次發布類似公告，此為例行大外宣手法。台灣民眾在以色列如有任何安全疑慮或撤離需求，請隨時聯繫駐以色列代表處，外交部及駐處將持續密切關注情勢發展，並提供民眾必要且即時協助。

    外交部提醒，駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。1150405

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