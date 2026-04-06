國民黨想「躺平換和平」 施景中引美開國元勳名言：大家信誰？

國民黨發「躺平」片被罵爆。（圖翻攝自國民黨臉書）

國民黨主席鄭麗文7日將啟程赴中與中國國家主席習近平會晤，在質疑聲浪四起之際，藍營發布影片喊「有和平才能躺平」，被網友罵翻。台大婦產科名醫施景中5日引用美國開國元勳華盛頓（George Washington）的至理名言，狠批國民黨投降味道濃厚的「躺平說」。

國民黨5日在臉書粉專發布用AI製作的影片，宣稱現在大家能夠「躺平」，是因為和平，「這些平凡而珍貴的「躺平」時刻，是國民黨不容退讓的堅持」。影片一出隨即被灌爆，「沒國防保護會有和平？」、「追求和平沒問題，但不能用躺平來交換」、「直接放棄，把台灣打包直送，當然和平！」、「躺平……是跪下吧？」、「一群人拿球棒站在你家門口，我不相信你會請這些人來家裡坐」、「跪下來的和平也算和平嗎？」、「和平我贊成，但用投降的和平就滾開！」

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施景中則在Threads上質問，「一邊反覆在國會阻擋軍購預算，然後一邊喊和平。和平是咒語嗎？喊一喊和平就會實現了？」他還提到「幾年前韓總機的口號『高雄發大財』，國民黨籍的郭台銘都說『韓國瑜只會說發大財，連庶民經濟都不懂』。就此，韓國瑜回應『我們用念力，全高雄都知道高雄發大財，幾乎人人琅琅上口，高雄市民每次喊這五個字時都特別快樂』。」吐槽國民黨的思維就跟當年韓國瑜的回答一樣無腦。

施景中也引用200多年前華盛頓說過「為戰爭做好準備，是保有和平的最有效方法之一」，「你是相信George Washington？還是國民黨？」

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