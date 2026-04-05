兒童新樂園搬家11年設施未更新 北市府將引進新型遊具

北捷遊憩公司說，未來持續雙軌並進，一方面推動遊具更新與優化、一方面舉辦主題活動與內容創新，讓樂園不只是玩遊具，而是來過節。（北捷遊憩公司提供）

台北市立兒童新樂園2014年從圓山舊址遷至士林現址，至今已11年，在地議員林杏兒說，園方用地有限，每逢假日人潮擁擠，台北市政府應尋找更多合適地點增設遊樂園，規劃不同主題的遊園設施；議員陳宥丞表示，兒童新樂園內設施11年如一日未更新，失去探索和多次進場的誘因，連市長蔣萬安的大兒子都不想再去。主管機關教育局回應，營運單位北捷遊憩公司今年規劃新增可自操控的電動碰碰船等小型遊具，提升親子互動與滿意度。

兒童新樂園面積約五公頃大，比鄰台北市立天文科學教育館、國立台灣科學教育館，並隔著外雙溪遙望輝達所在的北投士林科技園區，樂園內有以海洋生物為載具造型的音樂馬車「海洋總動員」、摩天輪與自由落體的「叢林吼吼樹屋」等13項大型遊樂設施。

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陳宥丞指出，兒童新樂園初衷是作為激發孩子好奇心、探索與創造快樂記憶的場域，然對生長在數位、感官體驗多元的現代小孩來說，園內設施長達11年未更新，早已失去探索和多次進場的誘因，除了傳統機械遊具，應引進如輪狀土坡場等具備體能挑戰的設施，訓練體適能也學習風險控管，並由教育局委托專業單位，提供符合安全及教育意義的設施，邀請全市國中小學生參與評選，實踐公民參與。

林杏兒表示，兒童新樂園用地有限，每逢假日人潮擁擠，除了現有場地之外，市府應積極尋找更多合適地點設計遊樂園場地，可依不同場域規劃不同主題遊園設施，例如自來水園區水樂園就很不錯，過年期間的關渡恐龍展也是一種，或是大佳河濱公園曾有大型充氣式溜滑梯，可以設計類似密室脫逃的活動，利用多元主題讓不同年齡層都能找到適合的遊樂場。

林延鳳認為，兒童新樂園的管理、營運涉及跨單位，若要擴大需考量腹地有無空間，而且不要單點式擴大，由於緊鄰場館涉及中央管轄範圍，應由府級整體規劃並與中央討論，串聯成為兒童教育跟休憩的廊帶。即便腹地受限，仍可透過硬體設施與軟體服務重建，帶給大小朋友新體驗。

教育局回應，考量園區目前空間配置已趨飽和，暫無新增大型非動力設施的計畫，但已與北捷遊憩公司開會規劃具更新及票選參與活動，包括採購「電動碰碰船」、「電動行走機械人」與「電動迷你賽車」三項新型小型遊樂設施，其中電動碰碰船頭擁有多款生動的動物造型可供搭配，將作為首波試辦標的，進行票選活動，提升學童對公共設施的認同感與入園滿意度。

北捷遊憩公司說，未來持續雙軌並進，一方面推動遊具更新與優化、一方面舉辦主題活動與內容創新，諸如今年兒童節的「玩具復活節」、「超人力霸王見面會」以及「夜間煙火秀」，邀請公益組織如台灣圖玩具圖書館協會，舉辦玩具復活節，警察局跟消防局共同辦理小小警消挑戰活動，打造從白天到黑夜的沈浸式體驗，讓樂園不只是玩遊具，而是來過節。

另補充，這兩天天候不佳，每日入園人數仍達1萬7000至1萬8000人次，顯示即使在遊具未大幅更新的情況下，透過主題活動設計，仍然能有效吸引人潮，延長停留時間並提升整體滿意度。

兒童新樂園舉辦「超人力霸王見面會」，吸引大小朋友進場觀賞。（北捷遊憩公司提供）

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