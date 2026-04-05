獨家》鄭麗文將搭上海航空訪中 官員批：毫無對等尊嚴

國民黨主席鄭麗文4月7日將率團訪中，據透露，此行全程由中共官方主導，鄭麗文將搭乘中國上海航空從台北松山飛往上海的航班。（資料照）

國民黨主席鄭麗文應中國共產黨邀請，4月7日將率團訪中。據透露，鄭麗文此行全程由中共官方主導，將搭乘中國上海航空（Shanghai Airlines）從台北松山飛往上海的航班，行程最後將在北京與中共領導人習近平見面。熟稔中共統戰的官員今批評，鄭麗文不搭國籍航空、而是搭中國的航空公司，毫無對等尊嚴可言，還沒去就進入一中框架。

官員指出，「鄭習會」是由中共一手主導，包括議程、行程，以及鄭麗文到中國要去哪些地方，背後均由中國國台辦安排。過去台北市長去上海參加雙城論壇，都還會搭我國的航空公司，這次鄭麗文是要搭「中國籍」的航空公司，完全沒有對等尊嚴。

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官員批評，這次國共會面一開始就沒有對等尊嚴，連台灣媒體想要隨團採訪，竟然是要跟國台辦報名，此情況跟2024年「馬習二會」情況一樣，都是由國台辦規劃安排的。用意就是不讓台灣媒體有採訪自由，毫無新聞自由可言，中國官媒新聞所呈現出來的，全都是中共精心設計過，會有任何對台灣有利的嗎？

「一點自主性都沒有，怎麼會稱作『鄭習會』，應該稱為『習鄭會』才對，國民黨只是被安排、被控制的！」官員說，鄭麗文行程已說全世界都奉行一中，這次去北京是不是要迎合中共政治主張？會不會落入中共陷阱？這是政府最擔心的。畢竟截至目前為止，鄭麗文所說的堅持一中、反對台獨，這些都是中共慣用的敘事。

官員質疑，中國在國際製造一中，鄭麗文的一中是中華人民共和國、還是中華民國？國民黨的兩岸一中說法，後續是不是要端出「未來兩岸要和平統一」論調？這次的鄭習會面，是建立在2019年「習五條」提出後所搭建的國共平台上，國民黨這些人有無感受到「一國兩制台灣方案」並無中華民國的生存空間，「妳到中國呼應中共主張是很危險的」。

他批評，中共將利用鄭麗文此行誤導國際視聽，宣稱台灣內部支持和平統一，台灣人民認同及支持一中政策，中共敘事裡的一中就只有中華人民共和國。國民黨主席訪中，連去中國都不懂得要搭我國籍航空，而是搭乘中國的航空公司，還沒去就進入一中框架，到那邊會做出什麼有利台灣的事？令人存疑。

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