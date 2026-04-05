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    首頁 > 政治

    母雞就位！象徵國民黨空前團結 江啟臣率台中議員拍形象照

    2026/04/05 19:04 記者歐素美／台中報導
    國民黨台中市長參選人江啟臣與市議員合拍競選形象照，擔任最強母雞，誓言「母雞帶動、小雞齊飛」。（江啟臣提供）

    國民黨台中市長參選人江啟臣與市議員合拍競選形象照，擔任最強母雞，誓言「母雞帶動、小雞齊飛」。（江啟臣提供）

    國民黨台中市長參選人江啟臣今天號召黨籍台中市議員，共同拍攝競選形象照，以「團結台中、贏向未來」為主軸，正式宣示藍營全面整隊出擊。

    江啟臣表示，這次形象照不只是選戰起跑，更象徵國民黨在台中空前團結，強調「選舉從來不是一個人的戰鬥，而是一整個團隊的努力，我要當大家最堅強的後盾，也要當帶領大家一起勝選的最強母雞」，唯有團結，才能讓支持者有信心、讓市民看見希望。

    議員們指出，江啟臣長期深耕台中，熟悉地方需求，同時具備中央歷練與國際視野，能夠串聯資源、放大整體戰力，「有強而有力的母雞，整個團隊才會飛得高、走得穩，我們對這場選戰非常有信心。」

    江啟臣說，未來將以「最強母雞」角色，全力輔選每一位議員與基層夥伴，讓整體選情持續升溫，形成「母雞帶動、小雞齊飛」的正向循環；同時也將提出具體市政藍圖，包括交通安全、產業升級、青年發展與社福強化，爭取市民最大支持。

    江啟臣強調，團結就是力量，母雞帶頭就是勝選的開始！未來將持續深入基層、強化論述，目標不只是贏得選舉，更是讓台中的未來從「幸福城」，邁向「旗艦城」！

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