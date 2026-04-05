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    首頁 > 政治

    拍台中懸日P不掉阿嬤！網「歪樓」神作獲10萬讚 綠議員看板意外暴紅

    2026/04/05 17:48 記者黃旭磊／台中報導
    網友用AI生成紅衣阿嬤，讓路旁的民進黨台中市議員何文海看板暴紅。（截自網路AI生成）

    網友用AI生成紅衣阿嬤，讓路旁的民進黨台中市議員何文海看板暴紅。（截自網路AI生成）

    AI生成紅衣阿嬤在大進街散步。（截自網路AI生成）

    AI生成紅衣阿嬤在大進街散步。（截自網路AI生成）

    「誰能幫我把阿嬤P掉嗎？」網友ian在台中市南屯區大進街要拍出「懸日」效果，卻有1名紅衣阿嬤帶傘散步擋路，ian拜託網友幫忙修掉。網友要保護阿嬤，紛紛製作「阿嬤多重宇宙AI照，讓阿嬤復活」，2天內意外吸引超過10萬按讚數，也讓路旁的民進黨台中市議員何文海看板，再度因網路事件暴紅。

    「還有千千萬萬個阿嬤」

    這篇脆（Threads）貼文有超過6100則留言，網友紛生成「就算P掉一個阿嬤，還有千千萬萬個阿嬤」，也有網友製作阿嬤主演「大進街傳奇」電影海報，聲稱不好意思，付費Gemini就是為了做這個意義的事，網友talent製作改名「林祖母」，生成阿嬤搭上宣傳車競選畫面。

    何文海選舉看板曾在3月初暴紅，當時台中南屯發生債務糾紛引發行車衝突案，賓士S系列轎車倒車甩尾，撞爛保時捷後座，住戶拍到「台中保時捷街頭大戰賓士」影片，一旁選舉看板顯目，網友稱「何文海，很抱歉以這種方式認識你」，未料又因網路事件暴紅。

    何文海表示，謝謝民眾熱情支持，也要拜託選民不要隨便把阿嬤P掉，不然會有千萬阿嬤跑出來。

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