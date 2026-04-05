痛批價值錯亂、「供奉」獨裁者 519行動組合偕民團喊拆中正紀念堂

519行動組合及58個民間社團5日共同發起「台灣不需要獨裁者紀念堂」集會遊行。（記者廖振輝攝）

今年是我國首次總統直選30週年，許多民團相繼舉辦紀念活動，部分民團則呼籲政府盡速移除威權遺緒、落實轉型正義。為此，519行動組合今偕近60民團發起「台灣不需要獨裁者紀念堂」集會遊行，訴求拆除銅像、空間轉型，深化民主與人權教育；由於時值清明連假期間，集會的嚴肅氣氛與一旁外國遊客的輕鬆氣氛形成對比。

519行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇表示，中正紀念堂誕生46年、台灣民主也已施行30年，但中正紀念堂的存在反讓台灣「價值錯亂」、成為全球唯一在首都供奉獨裁者的民主國家。她更痛批全台存在無數蔣介石銅像、道路和硬幣等威權象徵，「當荒謬成為事實，反抗就是一種義務！」嚴正訴求關閉中正紀念堂、拆除銅像；疾呼行政院加速空間轉型為民主廣場，並全面清除各地威權象徵。

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75年前基隆光明報事件政治受難者後代、退休教藍芸若直言，中正紀念堂的存在令她心情相當複雜，因蔣使她失去雙親，更藉白色恐怖濫殺無辜，造成無數家庭破碎、台灣人才斷層；今日的中正紀念堂更誤導國際遊客，「儼然就好像美國的林肯紀念堂」，十分荒謬。她感嘆，台灣過去80年等不到轉型正義完成，藍白甚至聯手杯葛白色恐怖記憶日名列國家紀念日，嚴正呼籲政府盡速拆除銅像，跟上世界趨勢，守護得來不易的台灣自由與民主。

國立台灣大學歷史系助理教授吳俊瑩以全台語解釋，當今社會中常見的「綠色獨裁」、「綠色恐怖」，是明顯的邏輯偷換概念。相比蔣介石白色恐怖期間透過「動員戡亂時期臨時條款」凌駕憲法、掌控萬年國會，更逕行召開國防會議、國安會議，一手掌握行政、立法權；就連大法官審判都要看「總裁手令」、嚴重干預司法，只要給蔣經手過的案子8成被加刑、「這是絕對違法的事情」。他最後呼籲，台灣不該再花費公帑紀念獨裁者，應速拆除中正紀念堂。

由於時值清明、兒童節連假期間，記者現場觀察，除出席聲援的民間團體、政黨人士，許多散步、休憩的國內、外旅客在集會現場前駐足；上下紀念堂前89階階梯的遊行隊伍更引來遊客圍觀，為此，集會也準備了日、韓、俄等多國語言手牌，力求將主張訴諸國際，尋求更大關注。

519行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇表示，中正紀念堂的存在讓台灣「價值錯亂」、成為全球唯一在首都供奉獨裁者的民主國家。（記者廖振輝攝）

「台灣不需要獨裁者紀念堂」集會遊行，訴求加速清除威權象徵，不再容忍獨裁遺毒存留。（記者廖振輝攝）

519行動組合今偕近60民團發起「台灣不需要獨裁者紀念堂」集會遊行，訴求拆除銅像、空間轉型。（記者廖振輝攝）

519行動組合及58個民間社團訴求積極推動中正廟轉型，深化民主與人權教育。（記者廖振輝攝）

路過民眾拿起手機拍攝集會遊行過程。（記者陳治程攝）

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