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    首頁 > 政治

    高雄大巨蛋落腳205兵工廠？傳與台鋼雄鷹達共識 賴瑞隆競辦回應了

    2026/04/05 17:38 記者王榮祥／高雄報導
    網路媒體披露台鋼雄英與賴瑞隆對205兵工廠蓋大巨蛋有共識。（高市府提供）

    網路媒體披露台鋼雄英與賴瑞隆對205兵工廠蓋大巨蛋有共識。（高市府提供）

    網媒報導稱民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、與台鋼球團對「205兵工廠」蓋大巨蛋有共識！賴瑞隆競選辦公室強調，高雄歡迎各界投資，但重大公共建設不可能預設立場。

    「對重大建設不預設立場」

    台鋼雄鷹宣布不參與目前的主場澄清湖球場都更案計畫，今有網媒披露台鋼雄鷹屬意的場地，是民進黨高雄市長候選人賴瑞隆也青睞的高雄「205兵工廠」；台鋼雄鷹球團也和賴瑞隆有討論共識，如賴能順利接棒陳其邁當選市長，希望在10年內，於該地生出高雄巨蛋球場。

    賴瑞隆競選辦公室強調，高雄歡迎各界投資，但重大公共建設不可能預設立場，為延續陳其邁市長市政，賴瑞隆提出大亞灣計畫，規劃205兵工廠轉型為結合企業總部、金融商辦、公園綠地及大型場館的造鎮計畫，是為回應市民期待，並帶動城市升級，強化高雄承辦各大型活動的能力。

    競辦表示，高雄歡迎所有有志企業投入高雄，共同打造城市嶄新黃金十年。

    高市府公告「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都市更新案」最優申請人由台灣人壽獲選，圖為開發願景圖。（記者王榮祥攝）

    高市府公告「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都市更新案」最優申請人由台灣人壽獲選，圖為開發願景圖。（記者王榮祥攝）

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