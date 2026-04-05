張榮恭：鄭麗文訪中邀請方式比照「連胡會」 合乎對等、尊嚴與互相尊重

中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7至12日訪中並舉行「鄭習會」。（資料照）

國民黨副主席張榮恭接受媒體專訪時表示，大陸方面邀請國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸的呈現方式，與2005年「連胡會」前中共中央總書記胡錦濤邀請前主席連戰訪陸時的處理方式「一模一樣」，不但並非失禮，反而正是兩岸互動中兼顧善意、對等與尊嚴的成熟安排。

媒體詢問，大陸方面邀請鄭麗文主席率團訪陸，為何先提及「鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來中國大陸訪問的意願」，以及為何大陸方面不直接表達邀請，而是先提到鄭麗文有訪問意願？

請繼續往下閱讀...

張榮恭指出，1971年季辛吉秘密訪陸磋商，以及後來的尼克森訪問中國大陸行，季辛吉告訴周恩來，希望毛澤東具名邀請，但是毛澤東沒有同意，後來由周恩來以總理身份邀請。

張榮恭表示，當時中美兩國已經20多年沒交往，大陸不太可能突然表達邀請，因此磋商的結果是大陸方面「獲悉」了尼克森訪問意願，由周恩來代表中華人民共和國政府邀請，這樣就很順暢了，「你有意願來、我也邀請你來」，這樣雙方都有善意。

張榮恭回憶，2005年3月31日國民黨前副主席江丙坤先率團到大陸進行「破冰之旅」，江丙坤與大陸前政協主席賈慶林討論邀請連戰訪問大陸，也是採取同樣的方式。

當時人在現場的張榮恭向賈慶林提到，1945年國共重慶談判，蔣中正是具名邀請毛澤東，國共兩黨領導人60年沒見，由中共中央總書記胡錦濤具名邀請連戰主席會更完美。賈慶林當場離席打了電話，回來就確定由胡錦濤具名邀請。

張榮恭指出，當天新華社發了兩篇新聞稿，一篇是賈慶林獲悉連戰表達來訪意願，因此邀請連戰來訪，第二篇則是當時的國台辦主任陳雲林說明這個邀請代表中共中央以及胡錦濤總書記。張榮恭強調，因此這次鄭麗文主席訪陸，與當年的表達方式是一模一樣的，只是這次由國台辦主任宋濤在一篇稿子內就完整表達。

張榮恭強調，這些方式在過去都有過，這表示了互相都具有誠意和善意，而且互相尊重，台灣政壇經常關注兩岸交流有沒有合乎對等尊嚴原則？這就是完完全全對等尊嚴，大陸方面已經表達了對邀請鄭麗文主席訪陸的慎重跟尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法