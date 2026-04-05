陳柏惟加入民進黨 江和樹：從子公司回到母公司

民眾黨台中市議員江和樹（圖）今天表示，期待2026年和陳柏惟當同事。（江和樹議員提供）

前基進黨台中市立委陳柏惟4日在臉書以「阿公，我決定要入陣了」，宣布要加入民進黨，並證實已透過網路申請加入民進黨，不過台中市黨部尚未核可。外界認為陳柏惟有機會代表民進黨參選台中市議員，對此民眾黨台中市議員江和樹認為，以他的聲量確實有一定票房，若有機會到市議員強化監督是好事，期待2026年一起當同事。

陳柏惟前天在臉書宣布，「我決定要入陣了」，強調正規軍是守護台灣的必要戰力，因此他決定不再單打獨鬥，已經申請加入民進黨，「去大公司磨練」。他表示，自己的身分會變，但心向台灣、堅持民主、深耕本土的靈魂不變。

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「期待2026年一起當同事」

對此，民眾黨台中市議員江和樹今天表示，恭喜陳柏惟「從子公司回到母公司」，還說應該早就要加入，怎麼會拖到現在？認為選在這個時候加入應該有他的目的。

對於陳柏惟可能披上民進黨戰袍，立委變議員參選台中市議員，江和樹表示，他是立委沒當完被罷免，當然若他要參選台中市議員，說實在的自己還蠻期待的，因為以他的支持度和聲量，要轉換成選票確實有他的票房，若有機會到市議會，這樣市議會也會比較熱鬧，強化市議會的監督力量是好事，期待2026年一起當同事。

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