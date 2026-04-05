李貞秀被爆高虹安案「抓耙仔」 黃國昌：尊重中評會做出決定

對於不分區立委李貞秀遭爆是高虹安案「內部吹哨者」，民眾黨主席黃國昌回應，黨有黨的制度跟機制，尊重中評會職權的獨立行使、做出最好的決定。（記者王錦義攝）

民眾黨主席黃國昌今天下午到花蓮參加地方請益座談會，會前接受媒體採訪時，對於不分區立委李貞秀遭爆與高虹安案吹哨者、民眾黨前新竹縣黨部執行長林冠年關係密切，並為「內部吹哨者」，黃國昌回應說，媒體報導的內容是不是真的？老實說他並不知道，黨有黨的制度跟機制，接下來還是尊重中評會職權的獨立行使，也相信中評會會做出最好的決定。

民眾黨立委李貞秀爭議不斷，傳出民眾黨中評會本週將討論李貞秀懲處問題，黃國昌今（5）日到花蓮出席活動時受訪表示，黨內過去這段時間已經有很多同志對外發表了看法，黨有黨的制度跟機制，接下來還是尊重中評會職權的獨立行使，也相信中評會會做出最好的決定。

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對於《自由時報》報導李貞秀是新竹市長高虹安涉貪案檢舉人，黨團主任陳智菡可能遞補立委，黃國昌說，報導內容是不是真的，老實說他並不知道，這好像也不在中評會這次處理的範圍當中，黨有黨的制度，就尊重中評會職權的行使，在中評會有任何的決定以前，不會預先去考慮接下來有誰遞補的問題。

對於監察院推薦人選，黃國昌指出，廢除監察院是民眾黨自己訂的政策方向，民眾黨很早就清楚表態不會推薦任何人選，而且接下來監察院的預算，民眾黨的立場也非常清楚，就是把預算砍到0元，在目前的法律框架下，會採取一切手段來回應人民對於廢除監察院的期待。

民眾黨主席黃國昌今天下午到花蓮參加地方請益座談會。（記者王錦義攝）

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