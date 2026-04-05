爭取清明返鄉遊子支持選縣長 馬公市長、湖西鄉長互別苗頭

馬公市長黃健忠與主席歐銀花，主持烏崁懷恩堂普度法會。（馬公市公所提供）

清明連續假期，大批異鄉遊子返回澎湖掃墓，馬公市公所、湖西鄉公所分別舉辦清明節普度法會，依循禮制慎終追遠。2名可能分別披掛綠藍陣營戰袍，出征澎湖縣長寶座的馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中分別擔任主祭者，並向掃墓者噓寒問暖，爭取旅外票源支持。

馬公市公所於懷恩堂生命紀念館舉行公祭法會，市長黃健忠擔任主祭官，率主任秘書陳志謙、秘書蘇淑娟及各課室主管、公所同仁出席，並由市民代表會主席歐銀花擔任正獻官，市民代表洪清騰、吳武宗等人共同參與。儀式依循傳統禮制進行，現場氣氛莊嚴肅穆，展現對先人的追思與敬重。

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湖西鄉公所則分別於青螺、白坑及中西生命紀念館舉辦清明節普度法會。活動由鄉長陳振中擔任主祭，偕同議員、代表及工作人員進行祭祀儀式，場面莊嚴肅穆。法會現場依循傳統儀軌進行誦經祈福與祭拜，透過集體祭祀表達對先人的懷念與敬意，並為鄉親祈求平安順遂，展現清明節慎終追遠的精神。

黃健忠表示，清明期間民眾祭拜需求增加，市公所除依循節俗辦理公祭，也持續就場地動線、人流引導及環境維護進行整體規劃，讓民眾能在安全、有序的環境中完成祭拜。陳振中指出，清明節為國人慎終追遠的重要時節，感謝鄉親前往各生命紀念館祭祖追思，以實際行動表達對先人的敬意與懷念之情。透過法會儀式的辦理，除提供鄉親安心追思的場所，也使祭祀過程更加莊重。

湖西鄉普度法會由鄉長陳振中主祭。（湖西鄉公所提供）

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