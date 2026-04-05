《陽光女子》微博轉統戰文還置頂！李遠：4小老鼠被抓在手上玩

電影《陽光女子合唱團》為進軍中國，官方微博宣傳時竟自稱為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」引發爭議。（資料照）

電影《陽光女子合唱團》4日在中國上映，中國發行片商在官方微博宣傳時，自稱為「『中國台灣』地區華語片影史票房冠軍」。國台辦日前聲稱該表述符合「一個中國原則」，劇組官微更進一步轉發國台辦回應並置頂，引發台灣影迷強烈憤慨。文化部長李遠今日在義光教會受訪批評，中國最近進口的4部國片，好像有4隻小老鼠被它抓在手上隨便玩，操作方式是要挑起台灣彼此對立和仇恨，鄭重呼籲大家不要跟著起舞。

《陽光女子合唱團》領取政府合計逾1800萬元的國片補助金，在台創下7.5億票房紀錄，打破《海角七號》票房紀錄。不過，劇組不只在微博宣傳時自稱「中國台灣地區」，更為了能在中國過審，將片中的同性領養情節改成「姊妹情」，引發台灣影迷不滿。

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國台辦發言人張晗1日聲稱，台灣是中國不可分割一部分，「中國台灣地區」是符合「一個中國原則」的規範表述，相關電影業者的標註反映客觀事實，正常合理、無可指摘。台灣電影進軍中國市場，是分享中國廣大市場機遇，實現兩岸影視業互利共贏的好事。

李遠今天指出，中國對於統戰的操作越來越細膩，最近有4部國片同時在中國上映，它操作的方式就是會挑起台灣彼此對立和仇恨。「我在此呼籲，面對中國最近進口的4部國片，好像有4隻小老鼠被它抓在手上隨便玩。在這裡鄭重呼籲大家不要跟著起舞，因為這樣它會玩很久」。

李遠強調，中共要怎麼講「中國台灣」怎樣，自己一再說過，台灣的電影過去之後，全部的文宣都在他們手上。至於政府有補助、輔導金等等，其實文化部最近馬上要召開一個會議，根據要不要退回輔導金，甚至台灣電影到那邊票房如何、能不能收回，最近有很多的紛爭，文化部會針對這個跟所有的業者好好談，以後我們跟中國市場打交道的所有問題。

文化部長李遠。（記者陳鈺馥攝）

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