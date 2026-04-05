強化關鍵基礎設施安全 劉世芳邀保全業者研商導入無人機

內政部長劉世芳邀保全業者開會研商導入無人機。（記者姚岳宏翻攝）

內政部研商導入無人機強化政府與國營事業防護韌性，部長劉世芳與警政署長張榮興、刑事警察局邱紹洲日前邀請國內多家保全業者代表進行交流，此次交流打破傳統巡邏的思維，聚焦在無人機與反無人機技術的實戰應用，期盼透過公私協力，將保全業的豐富經驗結合現代科技，強化我國部分公部門及重要國營事業之防護韌性。

台灣目前擁有超過10萬2千名保全人員，其中有1萬1千多人擔任公部門保全，這次受邀與會業者，都是長期協助維護機場、捷運、電力設施及金融機構等重要據點，及政府機關等重要場域安全，要怎麼讓無人機操作與反制能力變成他們的新武器，藉此把公部門與國營事業的防禦力提升到全新層次，成了這場交流會中最熱絡的話題。

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不過，要讓保全業全面升級也面臨不少現實挑戰，內政部指出，現行無人機專業操作人員培訓成本較高，且關鍵基礎設施場域之專業保全人力調度不易，均為推動過程中需審慎評估之因素；未來將朝分次訓練、企業包班、補助培訓費用，以及於相關採購標案納入評選加分等方向研議，以降低業者負擔並提升參與誘因。

面對現今瞬息萬變的國內外安全威脅，單靠傳統防護模式已經不夠，內政部強調，面對國內外安全威脅，將持續整合民間力量，推動保全產業朝向科技化與專業化發展，建構政府與民間協力之安全防護體系，全面提升我國全社會防衛韌性。

內政部長劉世芳邀保全業者研商導入無人機。（記者姚岳宏翻攝）

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